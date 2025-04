Po tygodniach mody odbywających się w największych światowych stolicach mody przyszedł czas na podsumowania i pierwsze trendy na sezon wiosna-lato 2018. Doskonale wiemy, że dopiero rozpoczął się sezon jesień-zima 2017/2018, ale świat mody rządzi się swoimi prawami i wszystko dzieje się z dużym wyprzedzeniem.

Reklama

Na pierwszy ogień bierzemy manicure, który będzie królował w sezonie wiosenno-letnim.

Ta banalna metoda błyskawicznie utwardza paznokcie. Potrzebujecie żelatyny i chwili wolnego czasu...

Manekin manicure hitem sezonu wiosna-lato 2018

Manekin manicure to sposób malowania paznokci, który polega na upodobnieniu dłoni do dłoni sklepowych manekinów. Aby osiągnąć taki rezultat, należy pomalować paznokcie lakierem w kolorze nude, który jest jak najbardziej zbliżony do tonacji skóry. Dzięki temu można osiągnąć nieprawdopodobny efekt, który daje wrażenie nierealności.

Paznokcie należy pokryć matowym lakierem lub nałożyć na koniec matowy top coat. Płytka w czasie codziennych czynności pokryje się cienką warstwą sebum, a to sprawi, że manicure będzie wyglądał bardzo naturalnie i do złudzenia będzie przypominał skórę.

Niestety może się okazać, że znalezienie lakieru, który jest idealnie dopasowany do koloru skóry, wcale nie jest proste. Jednak jedyną metodą jest szukanie, próbowanie i porównywanie. Jeżeli nie jesteście w stanie zrobić tego samodzielnie, to możecie poprosić o pomoc wykwalifikowaną manicurzystkę, która wybierze dla was odpowiedni odcień lakieru nude.

Lustrzany manicure nigdy nie był tak łatwy! Powstał pyłek, który można nakładać na tradycyjny lakier do paznokci

Reklama

Czy to będzie kolejny hit? Naszym zdaniem tak, bo kobiety uwielbiają wszystko, co jest nude. Manekin manicure pojawił się m.in. u Anyi Hindmarch i Antonio Berardiego.