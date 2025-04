Ogłaszamy, lustrzane paznokcie powracają! Do tej pory można je było mieć dzięki specjalnym naklejkom marki Minx. To trochę utrudniało sprawę, ponieważ po pierwsze trzeba się było wybrać do manicurzystki, a po drugie nie było zbyt tanie. Później na rynku pojawiły się naklejki do paznokci. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie fakt, że samemu dosyć ciężko je nałożyć (problemem jest przede wszystkim idealne dopasowanie rozmiaru) a po drugie trzymały się raptem jeden dzień.

Od niedawna dostępnych jest coraz więcej lakierów do paznokci, które doskonale imitują lustrzany efekt. W naszym zestawieniu znajdziecie aż 7 propozycji w różnych kategoriach cenowych.

