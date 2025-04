Zapomnij o „glazed donut nails" — paznokciach z lśniącym, chromowanym wykończeniem, imitujących lukrową polewę, które wylansowała Hailey Bieber. Ten rok będzie należał do „lipgloss nails”, czyli naturalnego, subtelnego mani z połyskiem. Zakochało się w nim miliony kobiet na całym świecie — trend podbija media społecznościowe, czerwony dywan i wybiegi. Jest elegancki, kobiecy i bardzo wszechstronny — pasuje na każdą okazję i dogaduje się ze wszystkim w naszej szafie. Dodatkowo pięknie wygląda na każdym kształcie i długości płytki oraz jest bardzo prosty w wykonaniu. Bez problemu zrobimy go samodzielnie w domu.

Lipgloss nails — jak wygląda ta stylizacja paznokci?

Manicure „lipgloss nails” inspirowany jest modnym produktem kosmetycznym — błyszczykiem, który triumfalnie powrócił do świata beauty w ubiegłym roku na fali popularności estetyki Y2K. Chodzi w nim o to lśniące, soczyste, galaretkowe wykończenie. W przeciwieństwie do paznokci „glazed donut nails", gdzie podstawą był mleczny lub perłowy lakier, tutaj bazą jest odcień najbardziej zbliżony do koloru naszego łożyska, najlepiej półtransparentny róż, nude lub całkowicie bezbarwny. Na niego później nakładany jest ultra nabłyszczający top — jedna lub dwie warstwy.

Kluczem w „lipgloss nails” jest zdrowa, perfekcyjnie opiłowana płytka i wypielęgnowane dłonie. Skórki muszą być wycięte, a skóra ma być nawilżona i gładka.

Jeśli twoje paznokcie nie są w najlepszym stanie — łamią się, kruszą, rozdwajają i mają przebarwienia — włącz do swojej codziennej rutyny olejowanie lub sięgnij po wazelinę. Tzw. slugging paznokci to świetny sposób na regenerację. Nie zapomnij też o robieniu peelingu dłoni, nakładaniu odżywczych maseczek i kremowaniu po każdym myciu.

