Wyobraźnia stylistek paznokci nie zna granic. Myślałyśmy, że nic gorszego niż futerkowy manicure (kawałki futerka poprzyklejane do płytki) nie uda nam się zobacz. A jednak. Instagram obiegły zdjęcia z hashtagiem #lavalampnails... O co chodzi?

Pamiętacie lampy wypełnione przeźroczystym płynem, który pod wpływem ciepła przybierał różnorodne, szalenie kolorowe formy? To jeden z największych hitów lat 90. Pytałam w redakcji - niektóre koleżanki wspominają z rozrzewnieniem, że właśnie taką miały!

Fakt, moda na lata 90. wraca, ale o ile kurtki czy dżinsy w tym stylu bardzo nam się podobają, o tyle przeniesienie (dosłowne!) niektórych trendów na paznokcie to koszmar.

Jak zrobić lava lamp nails?

Piszemy o tym, bo wiemy, że istnieją na świecie kobiety, którym takie paznokcie się podobają. Jeśli do nich należysz, to przygotuj swój zestaw do manicure i do dzieła!

Żelową lub akrylową płytkę paznokcia pokryj barwnym pyłkiem, by nadać jej delikatny kolor (jeśli chcesz uzyskać efekt na przeźroczystych paznokciach, pomiń ten krok). Następnie nałóż top coat i punktowo wybrany przez siebie kolor. Jeśli nie możesz się zdecydować na jeden, każdy paznokieć pomaluj innym odcieniem.

Być może, gdybyśmy skończyły stylizację na tym etapie, to całość nie byłyby taka zła. Stylistki jednak zachęcają, by jeszcze bardziej nawiązać do lampy i ozdobić paznokcie u ich nasady i na końcach dodatkowo srebrnym lub złotym lakierem.

Taki manicure byłby jeszcze do uratowania na krótko opiłowanych paznokciach. Lansowanie lava lamp nails na długich, spiczasto zakończonych płytkach to dla nas po prostu za wiele. A jakie jest wasze zdanie?

