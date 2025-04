Słońce, plaża, wędrówki po górach... W tych warunkach raczej nie chcemy myśleć o odpryskach w lakierze do paznokci. Tradycyjne lakiery trzymają się często zbyt krótko, a hybryda na dłuższą metę może uszkodzić płytkę paznokcia. Co zrobić, by piękny kolor na paznokciach utrzymał się przez cały urlop?

Czym są lakiery solarne?

Czym są lakiery solarne? Ta alternatywa dla lakieru hybrydowego z top coatem utrzymuje się nawet do 10 dni i nie wymaga utwardzania lampą UV. Do tego wysycha w zaledwie kilka sekund!

To najlepszy lakier jaki miałam: piękne kolory, trwałość super, wygląda jak hybryda, żadnych odprysków do 5 dni, gdyby nie codzienne zajęcia to tylko porost paznokcia byłby powodem do nowego malowania. - Zina36, KWC

Lakier utwardza się pod wpływem naturalnego, słonecznego światła, co sprawia, że jest odporny na zarysowania, ma przedłużoną trwałość, a do tego nie traci blasku, który do tej pory można było osiągnąć tylko lakierem hybrydowy.

Lakier solarny do paznokci SolarGel Kinetics

Lakiery Kinetics SolarGel są dostępne w ponad 150 kolorach, z pewnością więc znajdziesz wśród nich najmodniejsze odcienie sezonu. Równie kusząca jest ich cena. Lakiery Kinetics kupisz już od 17,49 zł, a ich aplikacja jest banalnie prosta.

