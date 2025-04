Spicy Salsa, Sweet Rumba, Fancy Foxtrot a może Delicious Cha-cha? Kolekcja lakierów hybrydowych DanceFlow zachęca do tanecznej zabawy, ale nie tylko. Stylistka, Ewelina Rydzyńska zainspirowana najnowszą paletą kolorów Semilac stworzyła dziewięć unikalnych stylizacji, bazujących na małej czarnej. Odpowiednio dobrany manicure oraz dodatki odmieniły klasyczną sukienkę w oryginalną i pełną blasku stylizację.

Mała czarna w stylu zmysłowej rumby, romantycznego tanga czy eleganckiego walca? To możliwe! Klasyczną sukienkę, którą każda z nas ma w szafie, można w prosty sposób odmienić. Wystarczy pobawić się dodatkami – torebką, biżuterią czy butami. Do tego oczywiście odpowiedni manicure. W prosty sposób stworzymy oryginalną stylizację, nie tylko na karnawał, ale także na każde inne wyjście.