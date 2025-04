Dlaczego tak wiele z nas pokochało manicure hybrydowy? To proste – jest trwały (nawet do 3-4 tygodni) i przez ten cały czas wygląda nieskazitelnie – zarówno jeśli chodzi o intensywność koloru, jak i połysk. Zabieg polega na pomalowaniu paznokci lakierem hybrydowym, który utrwala się światłem lampy UV lub LED. Manicure hybrydowy możesz spokojnie wykonać sama w domu. Wystarczy trochę wprawy i odpowiednie akcesoria. Jeśli temat lampy masz załatwiony, pozostaje ci wybór lakierów hybrydowych.

Jak zrobić manicure hybrydowy w domu - instrukcja krok po kroku

Lakiery hybrydowe – którą markę wybrać?

Kilka lat temu byłyśmy skazane na to, co oferują salony kosmetyczne i wykwalifikowane manicurzystki. Dziś za sensowne pieniądze (do 200 zł) możesz kupić cały zestaw startowy do hybrydy. Do tego dobierasz kilka lakierów hybrydowych i już. Co oferują firmy dla maniaczek manicure hybrydowego?

NeoNail

Internautki cenią te lakiery za szeroki wybór kolorów i jakość. Utrzymują się bez zarzutu na paznokciach kilka tygodni, zachowując połysk. W zasadzie to będą na paznokciach tak długo, dopóki nie postanowisz ich zmyć. Jakie odcienie masz do wyboru? Brokatowe, z opalizującymi drobinkami, klasyczne mocno nasycone, bladobeżowe jako opcja na french manicure, neonowe. Jest też kolekcja stworzona z myślą o pannach młodych i manicurze ślubnym. W ofercie NeoNail znajdziesz też termo lakiery, których odcień zmienia się pod wpływem temperatury oraz lakiery magnetyczne dające efekt kociego oka. Ceny zaczynają się od ok. 30 zł.

Semilac

To chyba ciągle najpopularniejsza firma, jeśli chodzi o ofertę kosmetyków do manicure hybrydowego. W ich internetowym sklepie do wyboru jest ponad 300 lakierów. Są transparentne i kryjące, wśród kolorów znajdziesz pastele, supermodne neony, perłowe, brokatowe, termiczne, z drobinkami. Czyli pełna gama podobnie jak w przypadku produktów NeoNail. Jakość lakierów Semilac jest bardzo dobra, a kolory nasycone - wystarczą dwie warstwy produktu. Cena to ok. 30 zł.

Hi Hybrid

Tu wybór kolorów i rodzajów lakierów jest już mniejszy. Do wyboru masz pastelowe, neonowe i klasyczne odcienie. Hi Hybrid mają słodkie, dziewczęce opakowania. Produkty tej marki to niższa półka cenowa – lakier hybrydowy kupisz już za ok. 10 zł.

Ingrid Cosmetics

Produkty tej firmy są łatwo dostępne w drogeriach, m.in w Hebe. Lakiery Ingrid są tanie - ceny zaczynają się od ok. 20 zł i jak na tę półkę cenową, całkiem dobre. Dobrze się rozprowadzają i nie zalewają skórek. Konsystencja jest gęsta, a lakier kryjący. Gama kolorystyczna jest ograniczona w porównaniu do poprzedników.

Neess

Ta polska marka oferuje lakiery hybrydowe w ponad 60 kolorach. I to jakich! Duży plus za polskie i pomysłowe nazwy kolorów, np. kici kici kiwi albo karmelowa tęsknota. Cena za małą buteleczkę (4 ml) to ok. 18 zł.

Kabos

Ich gama kolorystyczna powinna zadowolić najbardziej wybredne klientki - są nasycone, klasyczne barwy, ale też opcje z drobinkami, półtransparentne. Zalety: niedrażniący zapach, nieuczulający skład, nasycenie barw. Ceny zaczynają się od 28 zł.

Eveline Cosmetics

To łatwo dostępne lakiery hybrydowe (do kupienia np. w drogerii Rossmann). Internautki wymieniając ich zalety podkreślają zawsze konsystencję – lakier nie rozlewa się i pędzelek – ma kształt języczka, co pozwala na precyzyjne dotarcie do samych skórek. Do wyboru jest ponad 30 kolorów. Cena to ok. 20 zł.

Jak przedłużyć trwałość lakieru hybrydowego?

Sam (nawet najlepszy) lakier hybrydowy nie wystarczy - nie zapomnij o bazie i lakierze nawierzchniowym (top coat). Dopiero połączenie tych trzech produktów zapewni ci trwały manicure hybrydowy. Może się zdarzyć, że baza jednej firmy nie będzie dobrze się łączyć z lakierem innej marki. Trzeba przetestować na sobie różne opcje.

