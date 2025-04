O wiosenno-letnich trendach w manicure pisałyśmy już jakiś czas temu. Okrzyki radości pojawiły się w naszej redakcji gdy zobaczyłyśmy, że ukochane przez nas metaliczne i brokatowe lakiery, będziemy teraz nosiły od rana do wieczora! I że będą lepszym dodatkiem do codziennych stylizacji, niż biżuteria.

Reklama

Najmodniejsze wzory na paznokcie na 2017 rok

Reklama

Spośród wszystkich kolekcji lakierów do paznokci wybrałyśmy 11 najmodniejszych (naszym zdaniem) odcieni. Celowo nie pojawiła się wśród nich biel, czerwień i czerń. Po pierwsze to klasyka, a po drugie nie widzimy żadnego problemu w wyborze tych kolorów. W naszym zestawieniu znajdziecie za to kilka metalicznych lakierów, najładniejszy odcień niebieski jaki kiedykolwiek widziałyśmy i szarość ozdobioną brokatowymi drobinkami. Zajrzyjcie do naszej galerii!