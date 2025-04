W nadchodzącym sezonie wybierajcie te lakiery, które mają w sobie nutę ekstrawagancji. Wszystko, co choć trochę się mieni, ma w sobie brokat, albo daje metaliczne wykończenie jest na czasie. A takich lakierów jest na szczęście całe mnóstwo!

Reklama

Najmodniejsze lakiery do paznokci na jesień 2017

Tej jesieni kolory schodzą na drugi plan. Oczywiście najmodniejsze są te ciemne i stonowane, ale nie ma żadnego znaczenia czy wybierzesz śliwkę, wiśnię czy granat.

6 najważniejszych trendów w manicure na jesień-zimę 2017/2018

To, o czym z pewnością powinniście zapomnieć to wszechobecny do tej pory mat. My akurat się cieszymy, bo o wiele bardziej lubimy lustrzany czy winylowy połysk. Pamiętajcie też, że w tym sezonie nosimy blask na paznokciach od rana do wieczora - metalik nie jest zarezerwowany tylko na wieczór. Mamy jeszcze jedną dobrą wiadomość - nadal modny pozostaje efekt "syrenki". Teraz możecie mieć ją na paznokciach bez konieczności robienia hybrydowego manicure! Jedna z marek wypuściła linię lakierów "Strobing", dzięki którym osiągniesz właśnie taki efekt.

Reklama

Podkład, który ma 72 tysiące odcieni!