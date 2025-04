Myślałyśmy, że widziałyśmy już wszystko jeśli chodzi o zdobienie paznokci. Pamiętacie jak pisałyśmy o pomadkach ochronnych do ust o smaku popcornu, frytek czy bekonu? Okazuje się, że to nie wszystko. Sieć restauracji KFC wpadła na pomysł, że wypuści linię lakierów do paznokci o smaku…ich sztandarowych dań. Firma proponuje swoim klientkom dwa warianty: beżowy o smaku łagodnej panierki i pomarańczowo-czerwony o smaku tabasco.

Lakierów będą mogły wypróbować mieszkanki Hong Kongu i zdecydują który wariant kosmetyku trafi na rynek. Od pewnego czasu KFC reklamuje się hasłem "Finger Lickin' Good", co oznacza dosłownie "tak dobre, że aż palce lizać". Wydawałoby się, że to bardzo trafiony pomysł, ale my mamy pewne obawy. A co wy o tym sądzicie?

