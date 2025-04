Żelowe lakiery to nowość na polskim rynku. Od niedawna lansują je niemal wszystkie kosmetyczne marki. Marka Debby ma w swojej ofercie niezliczoną ilość kolorów. Specjalnie dla Was wybrałyśmy 15 najpiękniejszych, które idealnie wpisują się w wiosenno-letnie trendy.

Co to oznacza, że lakier jest "żelowy"? Przede wszystkim kolor jest mocny i nasycony. Po drugie lakier potrafi wytrzymać bez najmniejszego uszczerbku tydzień. Po trzecie wykończenie manicure jest bardzo błyszczące i sprawia wrażenie hybrydowego manicure. Zajrzyjcie do naszej galerii!