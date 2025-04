Uwielbiam lakiery do paznokci. Mimo tego, że mam w swojej kolekcji wszystkie kolory tęczy, to zazwyczaj na moich paznokciach i tak ląduje intensywna czerwień lub róż. Moją ostatnią miłością są lakiery do paznokci Quick & Shine marki Astor. Dlaczego? Bardzo łatwo się je nakłada. Mają duży pędzelek, który pozwala na precyzyjną aplikację produktu, szybko wysycha. Już jedna warstwa gwarantuje znakomite krycie i co najważniejsze utrzymuje się na paznokciach nawet do 7 dni.

Jaka jest tajemnica lakierów Quick & Shine marki Astor?

Lakiery Quick & Shine oferują szybkoschnące formuły z wysokim połyskiem. Zapracowane, nowoczesne kobiety będą zachwycone pędzelkiem, który nie pozostawia smug i pokrywa paznokcie niesamowitym kolorem już za jednym pociągnięciem.

Cała gama lakierów jest inspirowana niesamowitymi momentami z życia kobiet. Poniższe kategorie, oddają esencję życia wielu kobiet na całym świecie. Każdy nowoczesny i stylowy odcień został wybrany dzięki współpracy marki Astor z prestiżową paryską agencją Nelly Rodi. Światowa agencja prognozująca trendy jest pionierem w przewidywaniu zachowań konsumentów i ich wpływu na modę oraz styl życia. Ten projekt wspierała sama Heidi Klum.

Zalety lakierów Quick & Shine:

Gładka i pozbawiona smug aplikacja.

Pędzelek zapewnia nieskazitelny efekt i łatwą aplikację.

Szybkie wysychanie w zaledwie 45 sekund.

Kolor z wysokim połyskiem.

Przed nałożeniem drugiej warstwie należy pozwolić wyschnąć pierwszej!

Cena produktu: ok. 12 zł (8 ml)

