Kształt paznokci ma ogromny wpływ na to, jak wyglądają dłonie i tym samym, jak finalnie prezentuje się manicure. Warto dobrać go odpowiednio do kształtu palców oraz naturalnej płytki. Jeśli jest ona dość szeroka, a lubisz smukłe paznokcie, lepiej udaj się do stylistki, aby przedłużyła twoje paznokcie. Zobacz, jakie paznokcie świetnie sprawdzą się na naturalnej płytce, a jakie na przedłużanej?

Zasada dobierania kształtu paznokci jest prosta: kobiety o krótszych palcach i nieco pulchniejszych dłoniach powinny wybierać formy optycznie wydłużające i wysmuklające, jeśli pozwala im na to kształt i rozmiar opuszek. Kobiety o długich palcach i wąskich dłoniach z reguły mogą pozwolić sobie na każdy kształt paznokci. Oczywiście zależy to od wielu czynników i najlepiej udać się do stylistki, która oceni dokładny kształt palców i paznokci, a następnie doradzi, jaki kształt będzie najlepszy.

Warto pamiętać, że piękne jest to co naturalne. Przyjrzyj się swoim dłoniom - jeśli widzisz, że paznokcie są raczej szerokie niż wąskie, diametralne zmienianie ich kształtu i wysmuklanie na siłę nigdy nie będzie dobrym pomysłem. Możesz w ten sposób nie tylko mocno przepiłować płytkę, ale także mieć problemy z łamliwością paznokci.

Najpopularniejsze kształty paznokci to te, które dla większości osób są komfortowe w noszeniu - owal, kwadrat, squoval, a także migdał. Fanki długich, awangardowych paznokci bardzo często sięgają po długi migdał i jego modyfikacje, sztylet lub ballerinę. Nie wszystkie kształty możesz wykonać na naturalnej płytce, ale jeśli nie boisz się przedłużania paznokci, możesz śmiało eksperymentować.

Kształty paznokci: owal

Owalne paznokcie to najczęstszy, bardzo wygodny wybór. To najczęściej krótkie lub półdługie paznokcie rosnące na prosto i lekko zaokrąglone na wolnym brzegu. Swoim kształtem bardzo przypominają naturalną płytkę, przez co są bardzo popularne wśród młodych dziewczyn.

Kobiety chętnie wybierają owal także dlatego, że jest to kształt bardzo uniwersalny. Pasuje do każdego rodzaju naturalnej płytki oraz długości czy grubości palców. To także świetny kształt dla osób z mocno wystającymi opuszkami. Można go wykonać zarówno na naturalnej, jak i przedłużonej płytce.

fot. Kształty paznokci: owal/Adobe Stock, smile23

Kształt paznokci: migdał

Migdałki to lekko spiczaste, delikatnie zaokrąglone na wolnym brzegu paznokcie, które optycznie wysmuklają i wydłużają palce. Można je wykonać na naturalnej płytce, która ma równe krawędzi dolnych (nie są wypiłowane ani wygryzione). Migdały najczęściej są średnio lub bardzo długie.

Migdał można dodatkowo podzielić na: rosyjski, gotycki, klasyczny i współczesny. Każdy z góry ma podobny kształt, jednak różnią się od siebie sposobem piłowania krawędzi dolnych. Migdał gotycki jest lekko ścięty na wolnym brzegu, przez co końcówka mocno zwęża się dopiero na końcu paznokcia. Takie paznokcie najczęściej wykonuje się na przedłużonych paznokciach.

fot. Migdał gotycki/Pinterest

Podobny do migdała gotyckiego jest migdał rosyjski. Zazwyczaj to bardzo długi kształt, którego końcówka jest bardzo mocno ścięta pod kątem 45 stopni. Ten typ migdała z boku może przypominać kwadrat albo ballerinę.

fot. Migdał rosyjski/Pinterest

Klasyczne migdały mają dużo łagodniejszy kształt, przez co, podobnie jak owal, jest kształtem bardzo uniwersalnym i chętnie wybieranym przez kobiety. To także jeden z najczęściej wykonywanych kształtów w salonach stylizacji paznokci.

fot. Kształty paznokci: migdał/Adobe stock, Tatiana

Kształty paznokci: kwadrat

Kwadratowe paznokcie są dość wygodne i wyglądają dobrze na różnych długościach płytki, zarówno naturalnej, jak i przedłużanej. Panuje przekonanie, że optycznie skracają i poszerzają palce, przez co mogą sobie na nie pozwolić tylko posiadaczki smukłych dłoni. Jednak odpowiednio wykonany kwadrat żelowy z umiejętnym zaciśnięciem tunelu sprawdzi się także w przypadku nieco grubszych palców i szerokiej płytki.

Jeśli sama nie potrafisz przedłużać paznokci lub zaciskać tunelu, poproś o wykonanie takich kwadratów swoją stylistkę albo - jeśli lubisz robić paznokcie w domu - poszukaj w sieci kursów i tutoriali.

fot. Kształty paznokci: kwadrat/Adobe Stock, marigo

Kształt paznokci: squoval

To nieco złagodzona wersja kwadratowych paznokci - można powiedzieć, że łączy w sobie cechy kwadratu i owalu. Pod względem kształtu, jest to bardziej kwadrat, jednak wolny brzeg jest lekko zaokrąglony, przez co nie ma ostrych krawędzi.

Aby samodzielnie wykonać taki kształt na przedłużanej lub naturalnej płytce, wystarczy, że delikatnie spiłujesz wolny brzeg, nadając płytce bardziej zaokrąglony kształt. Squoval pasuje do każdej płytki i wygląda elegancko przy każdej długości.

fot. Kształt paznokci: squoval/Adobe Stock, elena

Ostro zakończone (edge)

Edge to awangardowy kształt, który nie jest zbyt popularny wśród kobiet, jednak ma swoje zwolenniczki. Bardzo często wykonuje się go na mistrzostwach z przedłużania paznokci. Jest on w całości zaostrzony, nie tylko na wolnym brzegu, ale także na całym grzbiecie. Tworzy w ten sposób "ostry daszek".

fot. Kształt paznokci edge/Pinterest

Jeśli chcesz zrobić taki kształt, musisz wykonać przedłużenie. Możesz to zrobić żelem, akrylem albo akrylożelem. Edge nie jest możliwy do wykonania na naturalnej płytce.

Kształty paznokci: sztylet (stiletto)

Sztylet to bardzo długa forma, która nie jest możliwa do wykonania na krótkich paznokciach - wtedy uzyskuje się tzw. krótkie szpice, które są nieestetyczne i niebezpieczne podczas noszenia. To kształt bardzo ostro zakończony, wykonywany głównie na przedłużonych paznokciach.

Krawędzie dolne w sztylecie wychodzą na prosto i stopniowo zwężają się na wolnym brzegu (za strefą stresu), tworząc ostry szpic.

fot. Kształty paznokci: sztylet/Adobe Stock, hbrh

Kształty paznokci: ballerina

Ballerina to zmodyfikowana wersja sztyletu. Kształt tworzy się tak samo, ale wolny brzeg ścina się pod kątem prostym. Dzięki temu powstaje bardzo mocno zwężony kwadrat. Podobnie, jak w przypadku innych zwężających się kształtach, ballerinę można wykonać tylko na przedłużanych paznokciach.

fot. Kształty paznokci, od góry: ballerina (tu błędnie nazwana trumienką), migdał, kwadrat, sztylet/Pinterest

Ballerina często nazywana jest zamienne trumienką, co jest dość problematyczne. Na zachodzie nazwy te stosowane są rzeczywiście zamiennie, jednak istnieje także osobny kształt trumienki, który jest lekko bardziej kanciastą balleriną. Nie jest on uważany za estetyczny, poprawny kształt.

Piłowanie paznokci wygląda inaczej w przypadku naturalnej płytki i przedłużanych paznokci. W przypadku naturalnej płytki należy poruszać się tylko po krawędziach wolnego brzegu, prawie nie zahaczając o strefę stresu, czyli przestrzeń chwilę przed i chwilę za linią wolnego brzegu.

Piłowanie przedłużanych paznokci zależy od ich kształtu i aby nauczyć się poprawnej techniki, warto wybrać się na szkolenie z wykonywania wybranego kształtu.

Ogólne zasady piłowania paznokci naturalnych:

Nigdy nie piłuj paznokci na mokro , wilgotne paznokcie są miękkie i o wiele trudniej nadać im pożądany kształt. Poza tym łatwiej o uszkodzenia mechaniczne.

, wilgotne paznokcie są miękkie i o wiele trudniej nadać im pożądany kształt. Poza tym łatwiej o uszkodzenia mechaniczne. Nie piłuj paznokci w powietrzu , zadbaj o to, by dłoń miała stabilne oparcie.

, zadbaj o to, by dłoń miała stabilne oparcie. Piłuj paznokcie zawsze w jednym kierunku - piłowanie raz w jedną, raz w drugą stronę powoduje rozdwajanie paznokci.

