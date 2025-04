Krzywa C paznokcia - znasz to określenie? Na pewno, ale czy na pewno wiesz, gdzie ona się znajduje? Kiedyś uważało się, że krzywa C to górny łuk paznokcia, którą widać, kiedy spojrzy się na palec od boku. Tymczasem jest ona w zupełnie innym miejscu, a dodatkowo dzieli się na wewnętrzną i zewnętrzną. Domyślasz się, gdzie może być?

Reklama

Spis treści:

Krzywą C możesz zobaczyć, kiedy spojrzysz na paznokcie od frontu, czyli podczas patrzenia na czubek opuszka. Wówczas możesz zobaczyć mniej lub bardziej zakrzywioną linię. W naturalnych paznokciach, które są bardzo płaskie i cienkie, krzywa C jest niemal całkowicie prosta.

U innych jest naturalnie pięknie zakrzywiona, co z jednej strony jest bardzo pożądaną cechą naturalnej płytki, a z drugiej może utrudniać przedłużanie paznokci na szablonie.

fot. Krzywa C paznokcia/Pinterest

Krzywa C będzie inaczej wyglądała w przypadku paznokci kwadratowych, owalnych, migdałków czy każdego innego kształtu paznokci.

Istnieje wewnętrzna i zewnętrzna krzywa C. W przypadku naturalnych paznokci to rozróżnienie nie ma aż takiego znaczenia, jednak przy przedłużeniu obie linie muszą być wobec siebie całkowicie równoległe - dzięki temu całość wygląda dobrze.

Wewnętrzna krzywa C jest umiejscowiona na spodniej części paznokcia. Najczęściej buduje się ją na etapie tworzenia szkieletu pod stylizacje (podczas przedłużania na szablonie lub górnych formach).

fot. Prawidłowo zbudowana, równoległa krzywa C/Pinterest

Zewnętrzna krzywa to linia umiejscowiona na grzbiecie. Jeśli obie krzywe nie są równoległe, stylizacja jest przekrzywiona, a całość wygląda na źle zrobioną. Takie paznokcie mogą też także gorzej się nosić i słabiej trzymać.

Krzywa C wciąż jest mylona z górnym łukiem paznokcia (upper arch), czyli tym, co widzisz, kiedy patrzysz na paznokieć od boku.

Na naturalnych paznokciach trudno jest zmienić kształt krzywej C. Można to zrobić przy okazji wykonywania przedłużeń. Po kilku miesiącach noszenia określonego kształtu naturalna płytka może się do niego dopasować i zacząć inaczej rosnąć. Wymaga to jednak konsekwencji i zaangażowania ze strony osoby, która próbuje zmienić kształt płytki (np. niepiłowania paznokci według własnego upodobania i niewygryzania boków paznokci).

W przypadku przedłużanych paznokci krzywą C można wybudować już na etapie tworzenia szkieletu. Jeśli szablon jest dobrze podłożony, możliwe jest perfekcyjne wypracowanie tunelu. Innym sposobem jest użycie zaciskarki i zaciśnięcie lekko utwardzonej masy (ok. 10 sekund) w okolicy strefy stresu oraz na wolnym brzegu. W ten sposób uzyskasz idealnie zwężające się kształty oraz głębokie tunele.

Pamiętaj, aby zaciskać ostrożnie - nieumiejętne zrobienie tego może sprawić, że przedłużony paznokieć będzie krzywy.

fot. Krzywa C paznokcia/Adobe Stock, evasilchenko

Reklama

Czytaj także:

Pękanie i łamliwość paznokci

Primer do paznokci

French konstrukcyjny