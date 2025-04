Długie paznokcie pięknie wysmuklają dłoń, przyciągają uwagę i można wyczarować na nich dosłownie każdy projekt, ale zaufaj - krótkie paznokcie też mogą wyglądać świetnie. Jest wiele argumentów, które przemawiają na ich korzyść. Po pierwsze - wyglądają schludnie i elegancko. Nawet jeśli zdecydujesz się na intensywne kolory, efekt będzie zupełnie inny niż na długiej płytce. Po drugie - są bezproblemowe. Możesz w nich pisać na klawiaturze, robić masaż twarzy bez ryzyka zadrapań, zdejmować soczewki... Wszystko możesz! Po trzecie - krótka płytka to mniej kłopotów. Nie znasz bólu, kiedy po świeżo zrobionym mani w salonie, zapinając guzik w spodniach, niechcący złamiesz paznokieć. Co jeszcze? Krótkie paznokcie są bardzo modne i wbrew pozorom, dają dużo możliwości zdobień. Chociaż masz mniej miejsca do zabawy, to i tak możesz osiągnąć manicure swoich marzeń.

Ten luksusowy projekt sprawi, że każda lojalna miłośniczka akrylu rozważy spiłowanie płytki. Wykorzystuje wiele modnych motywów: odcienie zieleni, złociste zdobienia, dodające odrobiny blasku i wyrafinowania oraz geometryczne wzory. Idealny na co dzień i na uroczyste wyjścia.

Czerwone paznokcie to klasyka, ale zamiast decydować się na klasyczny projekt, zrób na płytce graficzne wycięcia. Prezentuje się świetnie i jest niezwykle łatwy do osiągnięcia. Wypróbuj go też z innymi kolorami np. czernią lub kolorami fluo.

Ten prosty projekt to idealna opcja dla minimalistek. Elegancki i schludny. Bez problemu wykonasz go samodzielnie w domowym zaciszu.

Pomarańczowe paznokcie możesz nosić cały rok. Zawsze znajdzie się argument na ten soczysty kolor na płytce. Latem działał jak orzeźwiająca lemoniada i pięknie podbijał złocistą opaleniznę, jesienią natomiast idealnie wpisuje się w klimat za oknem. Aby go urozmaicić, ozdób wybraną płytkę fantazyjnymi wzorami.

Jeśli dobrze orientujesz się w trendach, wiesz pewnie, że soczysta zieleń „bottega green” to hit ostatnich miesięcy. Objął dosłownie wszystko - od makijażu po każdy element garderoby. Nie ominął też paznokci. Ten manicure to ulubieniec wszystkich topowych it-girl i pięknie wygląda na krótkich paznokciach.

