Idealna płytka paznokciowa to taka, która jest smukła, długa i ma idealnie różowy kolor z perfekcyjną, delikatnie zarysowaną lunulą. Niestety, prawie nikt takiej nie ma, a jeśli już - są to modelki, które widzisz na filmikach instruktażowych, na których wszystko wydaje się dzięki temu proste do zrobienia. W rzeczywistości paznokcie uwielbiają rosnąć krzywo, a także być krótkie i trapezowe. Jak sobie z tym radzić?

Krótka płytka paznokcia bardzo często jest po prostu kwestią genetyki. Nie każdy ma długie smukłe palce, tak samo jak i długą, smukłą płytkę. Jeśli jest ona bardzo płytko osadzona i zaczyna się blisko opuszka, zawsze będzie naturalnie krótka. Ogromnym błędem jest "wydłużanie jej" na siłę, np. poprzez intensywne, a czasem też agresywne odsuwanie bądź wycinanie skórek po to, aby odzyskać trochę miejsca.

Niedaleko skórek znajduje się macierz, z której wyrasta paznokieć. Jeśli ją uszkodzisz podczas nieprawidłowego wykonywania manicure biologicznego czy z użyciem metalowych narzędzi, paznokieć może już na zawsze odrastać uszkodzony lub zdeformowany. Macierz możesz uszkodzić nie tylko ostrymi narzędziami, ale nawet drewnianym patyczkiem.

Krótka płytka a obgryzanie

Nie zawsze jednak krótka płytka paznokciowa to twoja natura. Oprócz genetyki częstym winowajcą mocno skróconej płytki jest jej obgryzanie. Jeśli jest to twój naprawdę silny nawyk i wygryzasz paznokcie bardzo głęboko, uszkadzasz też (lub całkowicie usuwasz metodą zębową) także łożysko paznokcia, czyli część, która łączy płytkę z opuszką (nie "opuszkiem").

Konsekwencją tego jest znaczne skrócenie płytki, w której wolny brzeg zaczyna się często już w połowie opuszki zamiast na jej końcówce. Obgryzanie paznokci to poważny problem, który warto skonsultować z psychologiem lub psychoterapeutą.

fot. Krótka płytka często jest wynikiem obgryzania paznokci/Adobe Stock, Asier

Jeśli twoja płytka nie jest naturalnie krótka, ale została skrócona przez obgryzanie lub nieprawidłowe obcinanie paznokci, możesz z powrotem zregenerować ją i przywrócić do naturalnego stanu. Podstawą jest jednak najprostsze rozwiązanie z możliwych - zostawienie ich w spokoju. Płytka paznokciowa to niezwykły twór, który ma doskonałe zdolności regeneracji, dlatego potrafi sama odrosnąć.

Możesz jej pomóc poprzez odpowiednie zabiegi pielęgnacyjne. Sprawdzi się np. olejowanie paznokci lub po prostu codzienne stosowanie oliwki do skórek. Jej składniki potrafią wnikać aż do macierzy i w ten sposób regenerują i wzmacniają płytkę. Najlepiej sięgać po te treściwe, zawierające np. proteiny, keratynę oraz masło shea w płynnej formie.

Moi ulubieńcy to:

Indigo Protein Serum

Saute Nails Self Love Shea Serum

Elarto Nail & Cuticle Dry Oil

Yokaba 24 Gold Care Oil

fot. O krótkiej płytce mówimy wtedy, gdy wolny brzeg (biała część) zaczyna się bardzo szybko/Adobe Stock, Chaichana

Dobrym sposobem na odbudowę krótkiej płytki jest jej stylizacja, szczególnie jeśli jej przyczyną jest obgryzanie. Pamiętaj jednak, aby bardzo krótkich paznokci nie przedłużać znacząco żelem. Pracuj tylko na naturalnej płytce albo przedłużaj paznokcie maksymalnie o 30-50% długości.

Do wzmocnienia naturalnej płytki używaj miękkich żeli, np. baz budujących albo tzw. żeli w butelce. Możesz sięgnąć także po manicure kauczukowy. Do przedłużania wybierz nieco twardsze produkty. Polecam ci w szczególności:

żel w butelce Boska Nails Gelixir (do naturalnej płytki)

akrylożel Elarto Acrylic

żel Saute Nails One Touch

bazy mineralne Indigo (do naturalnej płytki).

Możesz także delikatnie zmniejszyć "trapezowość" płytki poprzez ostrożne zaciskanie wolnego brzegu podczas przedłużania. Pamiętaj jednak, że robiąc to nieumiejętnie (za mocno, w złym miejscu), możesz doprowadzić do deformacji paznokcia lub rozwoju onycholizy (odspojenia płytki od łożyska). Nigdy nie korzystaj z metalowych narzędzi bez przygotowania. Wybierz się na podstawowe szkolenie lub wykup kurs online i dokładnie go przejrzyj.

