W tym sezonie najbardziej modnymi kolorami będą ciemne odcienie, wśród nich najważniejsze miejsce zajmie niebieski, zieleń, ognista czerwień i czerń. Oprócz tego unikalne wzory na paznokciach np: koronki, ćwieki, diamenciki czy trójkąciki. Wciąż modne będą pazurki pomalowane lakierem dającym efekt lustrzanego odbicia. Najlepiej inspiracji szukać wsród gwiazd. One zawsze są na bieżąco z najnowszymi trendami, a ich paznokcie są dopasowane przede wszystkim do kreacji. Największą trendsetterką jest oczywiście Rihanna. Zachwyca Nas jej wyobraźnia i zabawa z formą. Jeśli chodzi o kształt paznokci nadal bardzo modne będą tzw. migdały i to w wersji bardzo długiej. Dlatego szalejcie i róbcie wymyślne wzory na paznokciach.

Prezentujemy Wam w galerii pomysły na manicure znanych gwiazd!