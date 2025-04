Wielu z was zapewne wydaje się, że to już jest szaleństwo i totalna przesada. My oczywiście patrzymy na to zestawienie z przymrużeniem oka. Jednak jeżeli przywiązujecie dużą wagę do horoskopu, to nasza galeria może być dla was fajną inspiracją.

Kolor lakieru do paznokci a znak zodiaku

Ile razy zdarzyło ci się stać w drogerii przed regałami zastawionymi lakierami do paznokci we wszystkich kolorach tęczy? Pewnie nie raz! Okazuje się, że w wyborze powinnyście kierować się swoim znakiem zodiaku.

Według specjalistów odpowiednio dobrany kolor, w tym przypadku lakieru do paznokci, ma wpływ na nasze samopoczucie i odzwierciedla nasz aktualny nastrój. Zobacz, jaki jest najlepszy dla twojego znaku zodiaku. Okazuje się, że wszystko jest zapisane w gwiazdach!

