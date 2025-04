Koniec roku to przełom w dziedzinie mody i urody. Zmieniają się trendy i z niecierpliwością wyczekujemy informacji na temat tego, co będzie modne w przyszłym sezonie. My już wiemy, jakie trendy będą rządziły na naszych paznokciach. Jak się okazuje, rok 2019 będzie prawdziwym kolorystycznym szaleństwem, które gwarantują lakiery hybrydowe marki Kabos. Zresztą... zobaczcie same! :)

Manicure 2019 = błyskotki

... czyli to, co kobiety lubią najbardziej! W nadchodzącym sezonie stawiamy na brokatowe lakiery hybrydowe, przypominające szlachetne kruszce i kamienie. Na paznokciach nie może zabraknąć różowego złota, platyny, srebra, kryształów i ciemnych diamentów. Projektanci radzą więc zaprzyjaźnić się z brokatowymi lakierami i pyłkami.

Najlepsze brokatowe lakiery do paznokci - gdzie takie znaleźć?

Uwielbiasz efekt błysku na paznokciach, ale doskonale wiesz, jak nietrwałe bywają lakiery z drobinkami i jak szybko odpryskują? Z drugiej strony przeraża cię zmywanie brokatowego lakieru, które do najprostszych nie należy? Mamy na to sposób. Jak się okazuje, można mieć trwały, piękny lakier hybrydowy i jednocześnie taki, który bez najmniejszego problemu usuniemy.

Chodzi o lakiery hybrydowe Kabos, a dokładniej o linię Kabos Six Temptations! To 6 brokatowych kolorów, które pozwolą wyczarować olśniewający manicure! Jakie odcienie znajdziemy w zestawie?

Dark Diamond w nieoczywistym, grafitowo-niebieskim odcieniu

Briliiant Silver w kolorze najczystszego srebra

Platinum kuszący platynowym blaskiem

Intensywnie złoty Gold Fever

Subtelnie różowy Pink Crystal

Supermodny Rose Gold

Co najlepsze, lakiery możesz nakładać osobno lub tworzyć modne ombre, zestawiające ze sobą 2 odcienie!

Ambasadorką marki Kabos jest Kasia Warnke. Jej nikomu przedstawiać nie trzeba. Ambitna, modna i niezwykle utalentowana aktorka idealnie współgra z ideą marki. Kabos opiera swoją filozofię na haśle #MoreMe, który ma być manifestem kobiecości, siły i pewności siebie. Taka też jest Katarzyna Warnke i takie są też kobiety Kabos, które wybierają to, co najlepsze. To dlatego lakiery hybrydowe tej marki skierowane są do osób, dla których zadbane paznokcie są najlepszą wizytówką, a także do wszystkich tych, którzy ufają polskim markom, śledzą trendy, a od kosmetyków oczekują skuteczności i oszałamiających efektów.

Zoom na KOCIE OKO!

Błyskotki to nie jedyny trend. W 2019 roku stawiamy też na efekt cat eye, który pokochała ambasadorka marki Kabos - Ewa Farna. Artystka kocha nowe trendy i jest ikoną stylu oraz dziewczęcego uroku. Świetnie wpisuje się tym samym w ideę marki Kabos, która dyktuje trendy w manicure!

Jak samodzielnie taki wykonać manicure? Z pomocą przychodzi nowa kolekcja Kabos CAT EYE Constellations. To unikalna kolekcja magnetycznych lakierów hybrydowych, które pozwalają na uzyskanie efektu gwieździstego nieba na paznokciach! Dzięki kilku rodzajom magnetycznych drobinek, pod wpływem magnesu układają się nie tylko w kształt kociego oka, ale tworzą wokół niego również błyszczącą otoczkę, która przypomina gwiezdne konstelacje. Lakiery z kolekcji Kabos CAT EYE Constellations doskonale sprawdzają się zarówno solo, jak i w postaci akcentu na 2-3 paznokciach - w każdym wydaniu pozwolą na uzyskanie spektakularnego efektu. Zastosuj czarny lub inny bardzo ciemy lakier hybrydowy jako bazę pod kocie oko. Efekt będzie oszałamiający!

Czym wyróżniają się lakiery hybrydowe Kabos?

Kabos to polski producent profesjonalnych kosmetyków obecny na rynku już od ponad 10 lat. Lakiery hybrydowe z kolekcji Kabos Six Temptations wyróżnia doskonałe krycie - wystarczą dwie warstwy, by uzyskać doskonały efekt. Drobinki zawarte w lakierze układają się w gładką taflę, dając biżuteryjny efekt glam.

Linia Gelike, która odmienia oblicze manikiuru hybrydowego

W portfolio marki Kabos, poza produktami Infini znajdziemy także wyjątkową linię Gelike. To lakiery całkowicie bezpieczne, które świetnie sprawdzą się u każdej kobiety Nie zawierają bowiem szkodliwych składników i nie wymagają ściągania za pomocą acetonu. Taaak, to nie pomyłka. Lakiery hybrydowe Kabos odmoczają się w zmywaczu bezacetonowym!

Lakiery są też nieinwazyjne dla płytki paznokcia - nie wymagają matowienia czy stosowania preparatów kwasowych, dzięki czemu są idealne dla osób bez dużej wiedzy i praktyki z zakresu stylizacji paznokci.

A ty, testowałaś już lakiery hybrydowe Kabos?

