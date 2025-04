Jesień w parku, jesień w modzie i jesień... na paznokciach. Jeśli uwielbiasz tę porę roku, to trend idealny dla Ciebie. W tym sezonie obowiązuje moda na manicure tematyczny. Paznokcie malujemy na kolory, inspirowane jesiennymi liśćmi. Mile widziane są również zdobienia, oczywiście w jesiennym klimacie.

Jesienny manicure - inspiracje

Przygaszony odcień żółtego, ciepły brąz, efektowny oranż oraz głębokie bordo - to kolory dominujące. Błyszczące lub matowe - wybór należy do ciebie. Ważne, by barwa była naturalna i przywodziła na myśl spacer po jesiennym parku. Choć pozornie trend może nie wydawać się szczególnie odkrywczy, to w tym roku znów kobiety go pokochały! Być może to zasługa wyjątkowo pięknej jesieni?

Decydując się na jesienny manicure można skupić się jedynie na efektownym kolorze lub pójść o krok dalej. Motywami przewodnimi są oczywiście zdobienia w kształcie listków, żołędzi, kasztanów, a nawet... dyń! W wyborze ogranicza cię jedynie fantazja i... umiejętności twojej stylistki paznokci.

Na Instagramie można zaobserwować prawdziwy wysyp inspiracji! Kobiety prześcigają się w publikowaniu kolejnych pomysłów na jesienny manicure. Jego kolorystyka idealnie komponuje się z trendami w modzie, więc nie będzie dylematu, czy paznokcie będą pasować do jesiennej garderoby.

Prawda, że urocze?

Skusisz się?

