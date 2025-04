Ładne paznokcie są dla kobiet tym samym co gładka cera czy nienaganny makijaż. Jeszcze kilka lat temu manicure traktowałyśmy po macoszemu i nie przywiązywałyśmy do niego wielkiej uwagi. Ważne było, żeby paznokcie były ładnie przypiłowane i czyste. Teraz są dopełnieniem stylizacji i potrafią zastąpić nawet najbardziej wyszukane dodatki.

6 najważniejszych trendów w manicure na jesień-zima 2017/2018

Modny manicure na jesień!

W czasie najbliższych miesięcy nie spodziewajcie się rewolucji w zdobieniu paznokci. Ta wiadomość ucieszy pewnie wszystkie wielbicielki klasyki, bo na topie są ciemne i stonowane kolory. Tak naprawdę nie ma znaczenia, czy zdecydujecie się na butelkową zieleń, granat czy ciemny fiolet. Ważne, żeby było spokojnie i klimatycznie!

Kolejnym hitem jest kolorowy french. Jak go wykonać? Końcówki, które kiedyś były białe teraz powinny być we wszystkich kolorach tęczy. Nie musicie decydować się na jeden kolor. Każdy paznokieć może mieć inny kolor!

Nigdy nie ukrywałyśmy, że kochamy błyskotki. Dlatego cieszymy się, że metaliczny połysk i brokat, który kilka sezonów temu był jedynie nowinką, obecnie jest jednym z najważniejszych trendów w manicure. W sklepach znajdziecie lakiery o metalicznym wykończeniu, najczęściej w kolorze złota, srebra lub różowego złota, ale w kolekcjach pojawiają się również niebieskie, fioletowe czy różowe propozycje dla bardziej odważnych kobiet.

Jeżeli nie lubicie ekstrawagancji to postawcie na eleganckie (i oczywiście bardzo modne) paznokcie w kolorze nude. Hitem jest tzw. manekin manicure, który polega na upodobnieniu naszych dłoni do dłoni, jakie mają manekiny. Aby osiągnąć taki efekt, należy pomalować paznokcie lakierem w kolorze nude, który jest jak najbardziej zbliżony do tonacji skóry. Dzięki temu można osiągnąć nieprawdopodobny efekt, który daje wrażenie nierealności. Możemy wam zdradzić, że to będzie również najmodniejszy manicure na wiosnę 2018.

Jeżeli chcecie mieć modny manicure to nie musicie wydawać fortuny w salonie kosmetycznym. Wszystko możecie wykonać w domu, a wystarczy odrobina cierpliwości i chwila wolnego czasu.

