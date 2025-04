Bajecznie kolorowe, najlepiej neonowe i półtransparentne - takie są najmodniejsze paznokcie tego lata. Niektórym mogą kojarzyć się ze słodkimi żelkami i owocowymi galaretkami, a tym z was, które dorastały w latach 90. z naklejanymi na płatek ucha, przeźroczystymi kolczykami w mocnych odcieniach.

Jelly nails, bo o nich tu mowa, to najważniejszy trend na Instagramie tego lata. Przynajmniej, jeśli chodzi o manicure. Trendsetterki lansują go na długich, spiczaście zakończonych tipsach (jak one w nich wytrzymują?). Niektóre dziewczyny idą jeszcze o krok dalej i dodatkowo ozdabiają paznokcie błyszczącymi perełkami, koralikami czy gwiazdkami.

Jak zrobić jelly nails?

Wystarczy, że zaopatrzysz się w przeźroczyste tipsy (albo zbudujesz je z przeźroczystego żelu) i pokryjesz specjalnym żelem (dostępnym w sklepach internetowych w wielu kolorach). Aby uzyskać efekt jelly nails, nie nakładaj na paznokcie bazowego koloru, tylko stosuj od razu na bazę lub odżywkę.

Jeśli nie chcesz bawić się w tipsy i żelowe paznokcie, nie musisz rezygnować z tego trendu. Marka AA wprowadziła kolekcję czterech top coatów w neonowych odcieniach - żółtym, pomarańczowym, różowym i czerwonym. Wystarczy, że nałożysz na niepomalowane wcześniej paznokcie jedną warstwę top coat'u. Kupisz je w drogeriach Rossmann w cenie 15,99 zł.

O ile nie jesteśmy fankami długich paznokci, a już tym bardziej tipsów, to efekt jelly nails na krótko opiłowanych paznokciach bardzo się nam podoba! To świetne rozwiązanie na wakacje, kiedy można zaszaleć z manicure - muzyczne festiwale tylko temu sprzyjają.

