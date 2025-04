Japan minimal nails to zdecydowanie najważniejszy trend w zdobieniu paznokci tego lata. Na czym polega? Na nakładaniu na płytkę paznokciową drobnych plamek, wzorów i linii, które wyglądem przypominają abstrakcyjny obraz.

Jak wykonać japan minimal nails?

Wygląda na skomplikowany, ale gwarantujemy że mimo że jest pracochłonny to nie jest trudny do zrobienia. Dzięki temu, że wzór nie musi być idealnie skomponowany, a plamy i kreski narysowane jak od szablonu, poradzi sobie z nim każda z was, nawet bez większych zdolności manualnych.

Przed przystąpieniem do zdobienia paznokci zastanów się, jaki finalny efekt chcesz uzyskać. Możesz też pierwsze próby wykonać na zwyklej kartce papieru, a później kompozycję postarać się przenieść na paznokcie. Warto też poszukać inspiracji na Instagramie, który zalany jest zdjęciami, na których dziewczyny prezentują swoje artystyczne możliwości.

Mogą to być bezładne wzory albo te przypominające bardziej rysunek węglem. Plamki, kropki, mniejsze lub większe, cienkie paski, grube linie albo zwykle maźnięcia pędzla.

Aby ułatwić sobie zadanie nie maluj wzorków na wszystkich paznokciach, tylko zgrabnie połącz je kolorystycznie z gładkimi paznokciami (tak jak na zdjęciu powyżej). W japan minimalis nails nie jest ważna długość płytki, chociaż bez wątpienia na tych dłuższych o wiele łatwiej jest nanosić wzory.

Łączenie kolorów jest właściwie dowolne. Króluje zasada: im ciekawsze zestawienia barwne, tym lepiej. Warto mieszać ze sobą wykończenie lakierów - matowe z błyszczącymi i z tymi metalicznymi. Manicure stanie się wtedy bardziej „artystyczny".

Do wykonania manicure potrzebne ci będzie: kilka lakierów do paznokci, matowy lub błyszczący top coat, cienki elastyczny pędzelek oraz sonda do robienia wzorów (ta zakończona kuleczką). Pod ręką miej również zmywacz do paznokci i patyczki higieniczne - w końcu nie zawsze wszystko się udaje.

