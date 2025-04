Która z nas nie marzy o twardych, niełamiących się i zdrowych paznokciach? Jeśli jeszcze nie znasz tej odżywki, to najwyższa pora ją wypróbować. Barbara Kurdej-Szatan niedawno zdradziła, co utrzymuje jej paznokcie w dobrej kondycji. „Która z Was, tak samo jak ja, już od lat uwielbia tę odżywkę? Odkryłam ją już na studiach! Pamiętam jaka byłam zachwycona, kiedy moje paznokcie w ciągu miesiąca zrobiły się twarde i zdrowe! :) Gdy nie mam kolorowego manicure’u, to właśnie ona dba o moje płytki. Także z czystym sumieniem mogę Wam ją polecić” – napisała aktorka na Instagramie.

Chodzi o kultową odżywkę do paznokci „Total action 8 w 1” marki Eveline.

„Eveline 8 w 1 ma nowy skład! Teraz można używać jej również jako odbudowę paznokci pomiędzy hybrydami, albo po prostu jako wzmocnienie każdego rodzaju paznokcia :) To wszystko dzięki nowemu składnikowi, którym jest wyciąg z drzewa pistacjowego” – zachęca Barbara Kurdej-Szatan.

Odżywka 8 w 1 Eveline wygładza płytkę, odżywia i naprawia rozwarstwiające się końcówki paznokci. Do tego zostawia delikatny mleczny kolor.

Odżywkę Eveline kupisz w większości drogerii. Jest niedroga, jej ceny zaczynają się już od ok. 10-14 zł.

