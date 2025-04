Paznokcie do czerwonej sukienki mogą, ale nie muszą być... czerwone. Zobacz nasze propozycje

Jakie paznokcie pasują do czerwonej sukienki? Możesz postawić na total look - czyli czerwień od stóp do głów, albo na czarne, nude, szare, złote lub srebrne. Dobrym wyborem będzie również french.