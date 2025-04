Jesienne słodkości bez wyrzutów sumienia

Ciepły sweter, gorące kakao, cynamonowe ciasteczka i miękki koc – brzmi jak przepis na idealny wieczór o tej porze roku? Zestaw jesiennych must have to również recepta na wyjątkowy manicure, zgodny z najgorętszymi trendami tego sezonu. Obok ciemnych, głębokich burgundów i zieleni, na paznokciach królować będą ciepłe odcienie beżu, brązu i karmelu. Odpowiednio zestawione tworzą słodkie kompozycje, którymi bez wyrzutów sumienia można rozkoszować się w chwilach jesiennej słabości. Comfort food? A może comfort mani?

Słodkie odcienie w jesiennej kolekcji Indigo

Paznokciowych słodziaków nie brakuje w jesiennej kolekcji Indigo. Dzięki różnorodności beży i brązów, każda z nas może znaleźć w niej coś dla siebie. Tiramisiu – subtelny, doskonale wyważony, odcień beżu – to propozycja dla miłośniczek klasycznych, słodko-gorzkich deserów i… klasycznej elegancji.

Jesteś w teamie nudziaków? Gluten Free to coś dla Ciebie. Kolejna włoska słodycz, którą możesz rozkoszować się bez ograniczeń. Kuszące połączenie pudrowego różu i delikatnego beżu, w którym rozsmakuje się każda miłośniczka nudziakowych stylizacji.

Czy może być coś lepszego, niż kubek gorącego kakao w chłodny jesienny wieczór? Mariano Italiano – zgaszony, ciepły odcień brązu, rozbielony kroplą brudnego różu – doskonale wie, jak poprawić humor, gdy temperatura za oknami niebezpiecznie spada.

Słyszałyście już, że jesienią czekolada nie tuczy? Zwłaszcza na paznokciach! Matrona – kuszący odcień mlecznej, gęstej czekolady z kolekcji Venice – otula ciepłem i słodyczą, a jednocześnie dodaje wyrazu jesiennym stylizacjom.

Słodkie jesienne zdobienia

Jesienne słodziaki z najnowszej kolekcji Indigo świetnie prezentują się zarówno w jednolitych stylizacjach, jak i w towarzystwie zjawiskowych zdobień. Doskonałym dopełnieniem są dla nich również najciemniejsze kolory palety Venice, takie jak Voodoo – tajemniczy, niemal czarny odcień bordo.

