Na punkcie sweterkowego manicure oszalały dziewczyny na całym świecie! Co prawda to trend, który ma już kilka lat, ale co roku staje na podium, jeśli chodzi o najchętniej wybierane stylizacje na okres jesienny i zimowy. Zdobienie to możesz wykonać samodzielnie w domu.

Spis treści:

Sweterkowy manicure nie jest szczególnie trudny, ale wymaga odpowiednich produktów, a także precyzji i stabilnej ręki. I, co chyba dość oczywiste, da się go wykonać tylko lakierami hybrydowymi.

Do zrobienia wzorów wypukłych nie nadadzą się ani lakiery klasyczne, ani same hybrydy - zdobienie będzie wówczas czasochłonne, a w trakcie pracy nam nim produkty mogą się nieestetycznie rozlać. Do ich wykonania przyda ci się także matowy top coat oraz proszek akrylowy. Bez tego ostatniego zdobienie na pewno nie wyjdzie.

Do sweterkowego manicure możesz wykorzystywać dowolne odcienie, choć najlepiej wygląda w pastelowych i pudrowych kolorach. Nie musisz też ozdabiać tak wszystkich paznokci - wzór może pojawiać się tylko na jednym, a reszta paznokci może być pomalowana np. na srebrno. Sweterki uwielbiają towarzystwo pyłków typu syrenka, a także lakierów z efektem flash.

fot. Manicure sweterkowy/Adobe Stock, Zoja

Do wykonania sweterkowego manicure musisz bardzo dokładnie przygotować płytkę i niezwykle precyzyjnie rozłożyć wszystkie produkty kolorowe. Charakterystyczną zaletą topu matowego jest to, że niczego nie wybacza, a więc będzie na nich widać każdą niepotrzebną wypukłość oraz smugi. Musisz więc bardzo mocno się starać.

Sweterkowe paznokcie krok po kroku:

Dłonie umyj i osusz. Patyczkiem lub kopytkiem odsuń skórki oraz nabłonki (możesz do tego użyć specjalnego płynu lub keratolityku). Delikatnie zmatow płytkę przy pomocy bufferka lub pilnika o gradacji 240. Wykonuj ostrożne ruchy i nie piłuj dwa razy w tym samym miejscu. Nadaj także paznokciom docelowy kształt. Ostrożnie wytnij skórki ostrymi i cienkimi nożyczkami lub cążkami z krótkim ostrzem. Jeśli używałaś płynu do skórek, umyj dłonie lub bardzo dokładnie przetrzyj je cleanerem. Opcjonalnie nałóż na płytkę dehydrator i poczekaj, aż odparuje. Następnie nałóż bardzo cienką warstwę przezroczystej bazy hybrydowej - najlepiej "ciapnij" na płytkę kleksa z produktu i rozprowadź go płaskim pędzelkiem typu koci języczek, poruszając się po paznokciu pulsacyjnie przód-tył. Utwardź bazę w lampie. Następnie nałóż wybrany kolor, pilnując, aby nie zalać skórek. Utwardź w lampie. Przetrzyj paznokcie suchym wacikiem, aby pozbyć się lepkiej warstwy inhibicyjnej. Dzięki temu matowy lakier nie pozostawi smug. Na paznokcie nałóż top matowy. Uwaga: top matowy od razu po aplikacji na paznokieć zakręć i trzymaj bardzo daleko od lampy - ten produkt wybitnie łatwo gęstnieje i potrafi utwardzić się w słoiczku. Sporą kroplę lakieru wylej na podstawkę i wymieszaj z proszkiem akrylowym. Lakier musi stać się gęsty i ciągnący, ale nie za mocno. Przy pomocy tak wykonanej mieszanki i cienkiego pędzelka o długim włosiu namaluj wybrany sweterkowy wzór. Przed włożeniem go do lampy bardzo dokładnie i obficie posyp zdobienie proszkiem akrylowym i dopiero utwardź. Uwaga: proszek akrylowy jest nieznośny i uwielbia panoszyć się po całym stole. Aby uniknąć bałaganu, trzymaj słoiczek z akrylem cały czas na wilgotnym ręczniczku papierowym lub chusteczce nawilżanej. Przy pomocy miękkiej szczoteczki usuń nadmiar akrylu z paznokci i jeśli efekt cię zadowala, zdobienie jest zakończone. Nie nakładaj już topu. Jeśli chcesz pogrubić zdobienie, dołóż jeszcze jedną warstwę "akrylowej hybrydy". Przed utwardzeniem ponownie posyp sporą ilością pudru akrylowego.

Zdobienia sweterkowe świetnie prezentują się na każdej długości i każdym kształcie paznokci. Możesz dowolnie szaleć ze wzorami i łączyć je np. z naklejkami wodnymi czy zdobieniami kwiatowymi (wykonasz je hybrydami i farbkami akrylowymi, ale możesz także z łatwością wykonać akwarelę na paznokciach)

Jeśli chodzi o sam wzór, nie musi być to klasyczny motyw splotu wełnianego. Baw się, szukaj inspiracji i wykorzystaj swoją wyobraźnię. W takiej formie zdobienia świetnie sprawdzają się także serduszka, ornamenty oraz listki.

