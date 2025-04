Hybryda w domu zajmie ci niewiele więcej niż godzinę (samodzielne wykonanie manicure hybrydowego nie jest trudne - wymaga jedynie wprawy). Dlaczego warto?

Reklama

Ta jedna z najpopularniejszych i najbardziej lubianych przez kobiety metod zdobienia paznokci ma jedną, ogromną zaletę - trwałość. Manicure utrzymuje się na dłoniach nawet do 3 tygodni. Wykonanie hybrydy w domu dodatkowo pozwoli ci zaoszczędzić pieniądze - inwestujesz tylko raz w kilka gadżetów i ulubione kolory lakierów, o wartości kilku wizyt u kosmetyczki.

Spis treści:

Zanim zabierzesz się za to w domu, musisz kupić kilka potrzebnych rzeczy:

Lampę do utwardzenia lakieru - możesz wybrać tańszą lampę UV (paznokcie trzeba w niej suszyć ok. 2 minut, a najlepiej wybrać tę o mocy 36 W) lub droższą LED (czas suszenia to ok. 45-60 sekund i trzeba pamiętać, że w lampach LED nie wszystkie lakiery się utwardzają). Do wykonywania manicure w domowym zaciszu z powodzeniem wystarczy ta pierwsza. Za dobrej jakości lampę UV zapłacisz ok. 100 zł.

Bazę do lakieru hybrydowego - w zależności od marki cena wynosi 30-40 zł.

Lakier hybrydowy w ulubionym kolorze - obecnie możesz wybierać w niezliczonej liczbie kolorów. Cena zależy od marki lakieru, a rozbieżność może być dość duża od ok. 19 zł do nawet 55-60 zł.

Top coat - podobnie jak w przypadku lakieru bazowego cena wynosi od 30 do 40 zł.

Cleaner - odtłuszczacz do paznokci to koszt ok. 20 zł.

Finish cleaner - przeznaczony do usuwania warstwy dyspersyjnej, cena ok. 30 zł.

Waciki bezpyłowe - bardzo przydatne i warto je kupić, kosztują ok.12-15 zł.

Jeżeli masz ograniczony budżet, to poszukaj gotowych zestawów do hybryd. Ma je w swojej ofercie praktycznie każda marka specjalizująca się w produkcji lakierów do tego rodzaju stylizacji. Taki set kosztuje zazwyczaj ok. 150-200 zł.

Na początku przygotowanie – postępuj tak, jak w przypadku tradycyjnej pielęgnacji.

Skróć paznokcie i nadaj im ulubiony kształt. Odsuń lub wytnij skórki. Musisz delikatnie zmatowić płytkę specjalnym bloczkiem - bez tego etapu lakier bardzo szybko odpadnie.

Jeśli potrzebujesz, zerknij na szczegółową instrukcję, jak wykonać klasyczny manicure.

Od tego etapu trzeba zachować szczególną staranność i skrupulatność:

Odtłuść płytkę paznokcia - od tego momentu musisz zwrócić uwagę, aby niczego nie dotykać, bo na źle odtłuszczonej i przygotowanej płytce lakier może nie przetrwać zakładanego czasu. Nałóż cienką warstwę (inaczej lakier będzie spływał i zabrudzi skórki) lakieru bazowego i utwardź ją pod lampą UV. Następnie nałóż pierwszą warstwę kolorowego lakieru i utwardź ją lampą UV. Czas na kolejną warstwę kolorowego lakieru - postępuj tak samo, jak z pierwszą warstwą. Pomaluj paznokcie cienką warstwą ochronnego lakieru nawierzchniowego i tak jak w przypadku poprzednich warstw, utrwal w świetle UV. Aby nadać paznokciom połysk i usunąć klejącą się warstwę, zwilż wacik preparatem do usuwania warstwy dyspersyjnej i przemyj nim pomalowane paznokcie (niektóre lakiery tego nie wymagają).

fot. Manicure hybrydowy w domu/Adobe Stock, Kira

Hybryda jest niezniszczalna. Bez odprysków wytrzymuje na paznokciach nawet 3 tygodnie. To też oznacza, że pozbycie się jej nie jest takie łatwe. Pamiętaj, żeby nie zeskrobywać lakieru, podważając go czy dłubiąc. Zawsze ściągaj hybrydę specjalnym płynem do jej usuwania. Jak zdjąć hybrydę w domu?

Potrzebujesz:

pilniczka,

oliwki do skórek,

folii do usuwania lakieru hybrydowego - z powodzeniem można zastąpić ją folia aluminiową,

płynu do usuwania hybrydy - tutaj nie można oszczędzać, bo prawidłowe usuwanie lakieru to jeden z najważniejszych etapów (taki preparat to wydatek rzędu 20-25 zł),

drewnianego patyczka,

wacików,

odżywki, możesz wykorzystać tę z drogerii albo jedną z domowych odżywek do paznokci.

Lekko spiłuj pilnikiem wierzchnią warstwę lakieru tak, by stał się matowy. Zabezpiecz skórki wokół paznokci, smarując je oliwką. Zamocz wacik (najlepiej przekrojony na pół) w płynie do usuwania hybrydy, dokładnie dociśnij go do całej płytki paznokcia, owiń folią aluminiową. Po upływie 10-15 minut zdejmij folię i delikatnie sprawdź, czy lakier już schodzi. Jeśli tak, zeskrob go patyczkiem, nie dociskając go mocno do płytki. Jeśli lakier całkiem nie zejdzie, nałóż jeszcze raz na kilka minut płyn na waciku i owiń folią. A gdy go zdejmiesz, usuń resztki lakieru. Wmasuj w paznokcie i skórki oliwkę, a w dłonie krem nawilżający. Ten zabieg pielęgnacyjny powtarzaj codziennie, bo paznokcie i skórki po operacji zdejmowania hybrydy są mocno przesuszone (aceton bardzo je wysusza). Nałóż na paznokcie odżywkę.

Reklama

Czytaj także:

Jak dbać o paznokcie po hybrydzie?

Na czym polega manicure tytanowy?

Co to jest manicure biologiczny?