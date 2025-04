Jak zapuścić paznokcie, aby wyglądały zdrowo? Przede wszystkim trzeba działać kompleksowo - wyposaż się w dobrą odżywkę, olejek do paznokci, papierowy pilnik i kilka produktów, które przydadzą się do sporządzenia domowych maseczek.

Paznokcie rosną około 3-4 mm na miesiąc. Jeśli chcesz, aby paznokcie były mocne, zadbaj o odpowiednią dietę - powinna być bogata w żelazo, cynk, jod, kwas foliowy, witaminy A, B1, B2, B6, B12, E, PP, H.

Nie obcinaj nożyczkami

Do skracania paznokci nie używaj nożyczek - zamień je na papierowy lub szklany pilnik. Pamiętaj, aby piłować paznokcie zawsze w jedną stronę, krótkimi, delikatnymi pociągnięciami. Dlaczego? To sprawi, że nie będą się kruszyć i łamać.

Stosuj odżywkę

Odżywka to najprostszy sposób na to, aby zapuścić zdrowe paznokcie. Wystarczy taka z drogerii za kilka-kilkanaście złotych. Zwróć jednak uwagę na jej skład - powinna zawierać witaminy m.in. A i E, wyciągi z aloesu, żeń-szenia, keratynę, krzem oraz wapń.

Stosuj ją codziennie - są na rynku takie produkty, których nie trzeba zmywać lakierem (codziennie domalowujesz po prostu kolejną warstwę).

Odżywka wzmocni i nawilży płytkę, dzięki czemu paznokcie będą mocne i nie będą się rozdwajać.

Polub się z domowymi maseczkami

Przynajmniej raz w tygodniu przygotuj regenerująco-odżywiającą maseczkę z domowych produktów.

Jedną z najlepszych domowych odżywek do paznokci jest maska przygotowana na bazie siemienia lnianego - w przygotowanej papce zanurz dłonie na 15 minut. Świetnie działa również ta z oliwy z oliwek i miodu.

Olejuj paznokcie

Nie tylko olejowanie włosów jest na czasie. Stosowanie olejków pozwoli nie tylko zapuścić paznokcie, ale będzie miało również pozytywny wpływ na suche skórki wokół nich - staną się nawilżone i miękkie, dzięki czemu dłonie będą wyglądać na zdrowe i zadbane.

Do paznokci świetnie sprawdza się olej rycynowy, olej arganowy i olejek herbaciany.

Nie zapominaj o kremie do rąk

W jesienno-zimowe miesiące krem do rąk znajdzie się w każdej damskiej torebce. A czy pamiętasz o nich również latem?

Krem do rąk nie tylko dba o to, aby skóra naszych dłoni była miękka i zregenerowana - większość kremów zawiera całe mnóstwo cennych składników, które pozytywnie wpływają na stan i wygląd naszych paznokci. Masło shea, pantenol, alantoina, mocznik to tylko niektóre z nich.

