Słabe, łamliwe, rozdwajające się paznokcie to problem wielu z nas. Najczęściej przyczyną ich złej kondycji są silne detergenty (szczególnie jesteśmy narażone na osłabienie płytki, gdy sprzątamy mieszkanie bez rękawiczek) niedobór witamin, częste robienie hybrydy i złe usuwanie lakieru. Możesz przywrócić im zdrowy i piękny wygląd, dzięki odpowiedniej pielęgnacji oraz za pomocą specjalnych odżywek.

Są tanie i skuteczne, wymagają jednak cierpliwości. Aby zauważyć efekty, trzeba je stosować regularnie, przez dłuższy czas min. 3 tygodnie.

Kąpiel w oliwie wzmacniająca paznokcie

Wlej oliwę do głębszego naczynia, podgrzej ją w kąpieli wodnej i zanurz w niej paznokcie na 10-15 minut. Do oliwy możesz dodać kilka kropel witaminy E lub cytryny. Po zakończonej kąpieli resztki oliwy warto wetrzeć w paznokcie i skórki. Zabieg powtarzaj 2-3 razy w tygodniu. Wzmocni nie tylko płytki, ale również przyniesie korzyść skórkom.

Masaż olejkiem rycynowym wzmacniający paznokcie

Wcieraj go w paznokcie codziennie przed snem, aż do uzyskania efektów. Przed zabiegiem olejek można podgrzać. Można też moczyć paznokcie w olejku z dodatkiem cytryny. Paznokcie staną się twardsze, przestaną się zadzierać i łamać. Olejek kupisz w każdej aptece i kosztuje ok. 5 zł.

Kąpiel z żelatyny wzmacniająca paznokcie

Żelatynę rozpuść w niewielkiej ilości ciepłej wody i zanurz w takiej kąpieli paznokcie na kilka minut. Zabieg powtarzaj 2-3 razy w tygodniu. Efekty będą widoczne już po kilku kąpielach. Paznokcie będą mocniejsze, mniej łamliwe.

Co zrobić żeby paznokcie szybciej rosły? Sprawdzone triki i domowe sposoby

fot. Adobe Stock, Tomasz Papuga

To sprawdzona i szybka metoda na wzmocnienie paznokci. Jaka odżywka do paznokci jest najlepsza? Skuteczne są zwłaszcza te z keratyną (to budulec paznokci), proteinami jedwabiu, ceramidami i innymi substancjami, które uszczelniają i wzmacniają płytkę, wyrównują ich powierzchnię i chronią przed uszkodzeniami. Nakłada się je 2-3 razy w tygodniu, niektórych nawet nie trzeba zmywać. Można ich również używać jako bazy pod zwykły lakier.

Jak aplikować odżywkę wzmacniającą paznokcie?

Przygotuj paznokcie. Skróć i nadaj im odpowiedni kształt opiłowując pilnikiem. Na koniec przeciągnij pilnikiem wzdłuż całego paznokcia w jedną stronę. To wygładzi brzeg płytki i zapobiegnie rozdwajaniu.

Pomaluj odżywką paznokcie, nie dochodząc do ich nasady (może to przesuszać skórki). Odżywką pomaluj również wewnętrzną stronę płytki, wystającą poza opuszek palca i samą krawędź płytki.

Gdy odżywka wyschnie, skórki dookoła paznokci posmaruj odżywczą oliwką.

Metoda utwardzania paznokcie akrylem nie jest naturalna, ale efekty są natychmiast. Potrzebne do tego będą: baza pod hybrydę, proszek akrylowy, lampa UV lub LED.

Sam zabieg nie jest skomplikowany.

Jak utwardzić paznokcie akrylem? Krok po kroku

Najpierw pomaluj płytkę paznokcia bazą hybrydową.

Bazę posyp proszkiem akrylowym, strząśnij jego nadmiar i utwardź akryl w lampie UV lub LED .

Na koniec wypoleruj płytkę bloczkiem polerskim.

