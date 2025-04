Francuski manicure to klasyka. Emanuje elegancją, prostotą i dobrze wygląda na każdej płytce. I chociaż efekt zachwyca, wszystkie wiemy, że wykonanie perfekcyjnego frencha samodzielnie, czasami graniczy z cudem. Równe linie wymagają precyzji i są trudne do osiągnięcia nawet przy użyciu specjalnych pasków i cienkiego pędzelka. Na szczęście jest TikTok, który jest obecnie centrum sprytnych trików i wskazówek.

Jeśli interesujesz się stylizacją paznokci, pewnie już dawno odkryłaś ten patent i nie będzie on dla ciebie niczym nowym, ale jeśli nie, gwarantujemy, że dzięki tej technice twój mani wskoczy na wyższy poziom. Przestanie drzeć ci ręka i za każdym razem osiągniesz idealną końcówkę. To zdecydowanie jeden z najskuteczniejszych, najłatwiejszych i bezproblemowych sposobów na zrobienie frencha. I najważniejsze — wykonasz go w kilka sekund!

Wszystko, czego potrzebujesz, to silikonowy stempel do paznokci. Kupisz go między innymi w Rossmannie i zapłacisz za niego ok. 11 zł. Jak to zrobić? Nałóż ulubiony kolor lakieru na sprężystą część, wbij w nią paznokieć (najlepiej pod kątem ok. 45 stopni, żeby lakier nie dostał się pod palce i pokrył jedynie płytkę) i gotowe. Zaaplikuj na stempel trochę więcej lakieru, by mógł dokładnie i równomiernie zafarbować końcówkę.

Taką techniką, możesz wykonać mani na każdym kształcie paznokci (kwadratowych, owalnych, w kształcie migdała) i na każdej długości. Wyjątkiem są bardzo krótkie, które nie zatopią się w stemplu. Masz również kontrolę nad tym, jakiej grubości mają być końcówki. Ten trik to geniusz!

Możesz wykonać klasyczny french malując białą końcówkę na płytce w kolorze nude lub eksperymentować z kolorami i pomalować każdy paznokieć na inny kolor. Nie masz specjalnego stempla do paznokci? Tiktokerki znalazły alternatywę i wykonują francuski manicure beauty blenderem lub silikonową gąbeczką do makijażu. Zobaczcie:

