Tygodniami pielęgnujesz paznokcie, żeby zapuścić je do pożądanej długości i kiedy już się uda, wyglądają bajecznie, są długie i mocne, ty przez przypadek zbyt mocno uderzysz nimi o blat stołu, zahaczysz o guzik w jeansach, uszkodzisz je szukając kluczy w torebce lub zmywając naczynia… Niestety, takie sytuacje zdarzają się każdej z nas. Bardziej frustrujące jest już tylko złamanie wypielęgnowanych paznokci z wymarzonym mani, tuż po wyjściu z salonu. Oczywiście, oddanie się w ręce profesjonalistki w celu naprawy to najlepsze i najbardziej skuteczne rozwiązanie, ale co w przypadku, gdy wolny termin jest za tydzień, a dziś wieczorem czeka cię ważne spotkanie i chcesz mieć elegancki, nienaganny manicure?

Nie martw się, istnieją szybkie, domowe rozwiązania, które przywrócą do życia zniszczoną płytkę, bez konieczności spiłowywania jej do zera. Jednym z nich, który oklaskują dziewczyny na całym globie, jest trik z użyciem torebki do herbaty, którym podzieliła się TikTokerka @sonailicious. Zobaczcie, jak to działa:

Jak naprawić złamany paznokieć za pomocą torebki do herbaty?

Trik jest bardzo prosty i nie wymaga szczególnych umiejętności. Wszystko, czego potrzebujesz, aby naprawić paznokieć tym sposobem to: torebka herbaty, klej lub dobra baza do paznokci, pęseta, pilnik i lakier.

Na początku, upewnij się, że paznokcie są suche i czyste, bez lakieru i oliwki na skórkach. Odetnij niewielki kawałek papieru z torebki tak, aby pokrył pęknięcie, dodaj kroplę bazy lub lakieru, a następnie za pomocą pęsety nałóż papier. Ponownie pokryj lakierem bazowym. Jeśli powierzchnia jest nierówna, może delikatne wyrównać ją blokiem polerskim. Po wyschnięciu, pomaluj płytkę wybranym lakierem i gotowe.

Jak utwardzić paznokcie, żeby się nie łamały?

Ten trik to geniusz, ale niestety, to tymczasowe rozwiązanie. Złamanie prędzej czy później i tak o sobie przypomni, ale dobrze znać awaryjny sposób, który uratuje manicure w kryzysowych sytuacjach.

