Kolor lakieru powinien współgrać ze strojem. Przy granatowej sukience na pewno nie będzie to granatowy. Jeśli nawet dobrze dobierzesz odcień, będzie ginął na tle sukienki, a jeśli nie trafisz z kolorem, stworzy nieprzyjemny dysonans. A jaki kolor wybrać?

1. Uniwersalna czerwień

To kolor, który doskonale harmonizuje z granatem. Ale będzie odpowiedni na bardziej uroczyste okazje czy spotkania w gronie przyjaciół. Może to być czerwień - krwista, albo zgaszona, gdy uroczystość jest bardziej oficjalna. Jeśli zdecydujesz się na jej intensywną wersję, warto wtedy dobrać jeszcze jakieś inne czerwone dodatki (np. torebkę, pantofle, pasek).

2. Stonowane kolory

Może to być: beżowy, cielisty, bladoróżowy, biały, delikatny popielaty. To spokojniejsza wersja manikiuru, odpowiednia do pracy, jeśli obowiązuje w niej sformalizowany styl, lub na oficjalne spotkania, gdy paznokcie muszą być zadbane, ale nie rzucające się w oczy. Kupując lakier warto przyłożyć go do sukienki, by sprawdzić, czy jego odcień harmonizuje z jej kolorem. Dobrym rozwiązaniem jest spokojny french, w odcieniach cielistym lub bladoróżowym.

3. W kontrastowych barwach

Żółty, pomarańczowy, różowy, niebieski - tu panuje pełna dowolność, a wszystko zależy od inwencji. Oczywiście zawsze jest ryzyko, że możemy przesadzić. Ale takie kontrastowe kolory sprawdzają się w odważniejszych stylizacjach. Są również zawsze bezpieczne, gdy np. sukienka jest w kwiaty lub inny wzór, a kolor dobierzemy do występującego na niej motywu.

