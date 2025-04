Temat niby banalny. Ale tak naprawdę czy uważacie, że to nie ma żadnego znaczenia? Manicure i pedicure to nie jest już tylko fanaberia, ale nieodłączny element stylizacji. Tak jak w modzie, w jednym sezonie połączenie pasków i kraty jest najgorętszym trendem, następnego lata może być już zupełnie passe.

Specjalnie dla was wybrałyśmy 8 najpiękniejszych sandałków na lato 2016 i pasujące do nich lakiery do paznokci. Jaki jest klucz do modnej stylizacji? Jeśli wybieracie białe, złote lub srebrne sandałki, możecie szaleć z kolorami. Neonowe róże, fluorescencyjne żółcienie i elektryzujące błękity to odcienie wprost stworzone do takich połączeń. Jeśli wolicie czarne lub brązowe buty, dodajcie paznokciom brokatowego połysku. Zajrzyjcie do naszej galerii po najmodniejsze zestawienia.

