Indigo Nails Lab to istniejąca od 2011 roku polska profesjonalna marka kosmetyczna, oferująca produkty do stylizacji paznokci (lakiery hybrydowe i klasyczne, ozdoby), a także perfumowane kosmetyki z linii SPA przeznaczone do domowego użytku.

Reklama

Firma jest dumna z wysokiej jakości kosmetyków i szerokiej gamy kolorystycznej.

Urozmaicamy rynek paznokci i wyznaczamy trendy. Nietuzinkowe efekty, takie jak Efekt Syrenki, Metal Manix czy Holo robią prawdziwą furorę.

Które kosmetyki Indigo lubimy najbardziej?

W naszej redakcji największym uznaniem wśród preparatów Indigo cieszy się linia HOME SPA do pielęgnacji skóry i włosów. Możemy polecić dwa najnowsze: balsam Bloom Gold i Peeling Shea Sugar.

do pielęgnacji skóry i włosów. Możemy polecić dwa najnowsze: balsam Bloom Gold i Peeling Shea Sugar. Balsam zawiera cenne składniki, m.in. olej z orzechów makadamia czy hialuronian sodu Świetnie się rozprowadza i szybko wchłania. Wzbogacony jest o delikatne, złote drobinki, które odbijają światło i pięknie mienią się na skórze, dodając jej blasku.

Wzbogacony jest o delikatne, złote drobinki, które odbijają światło i pięknie mienią się na skórze, dodając jej blasku. Jeśli jesteś zwolenniczką gęstej odżywczej konsystencji, możesz sięgnąć po perfumowane masło shea . Pachnie pomarańczą, nektarynką, mango i drzewem sandałowym.

. Pachnie pomarańczą, nektarynką, mango i drzewem sandałowym. Z kolei peeling świetnie złuszcza, nie podrażniając przy tym skóry, ponieważ zawiera masło shea i oleje: kokosowy, migdałowy, macadamia.

ponieważ zawiera masło shea i oleje: kokosowy, migdałowy, macadamia. Warta polecenia jest też oliwka do pielęgnacji skórek. To miks olejów: arganowego, słonecznikowego i olejku z nasion krokosza barwierskiego. Ma orientalny, relaksujący zapach.

Od 4 lat ambasadorką Indigo jest Natalia Siwiec. Kolekcja We Are The Colors liczy 15 odcieni lakierów hybrydowych. Są piękne: soczyste, wyraziste, radosne, pełne pozytywnej energii. Idealne na wiosnę!

Polecamy również:

Reklama

8 rzeczy, które musisz wiedzieć o manicurze tytanowym

Kowbojki - ulubione buty blogerek