1. Transparentne paznokcie

Trend, który początkowo wzbudzał mieszane uczucia. Kolorowe, przezroczyste paznokcie są od początku 2019 roku obecne na wszystkich światowych wybiegach. Co na to Indigo? Cóż... firma wprowadziła kolekcję transparentnych lakierów hybrydowych, które pozwalają na stworzenie efektu witraży i nadają nowy wymiar dobrze znanym stylizacjom. Pierwsza tura produktów została wprowadzona w 2018 roku i bardzo szybko zyskała grono fanek 😉

Glass Summer to druga edycja kolekcji, składa się ona z 5 kolorowych, letnich barw.

Zobacz Glass w akcji:

2. Greckie klimaty

Po zawojowaniu rynku zeszłorocznymi kolekcjami nasyconych barw i neonowym szaleństwie zdawać by się mogło, że trudno wymyśleć coś nowego. Tymczasem właśnie miała miejsce wiosenno-letnia kolekcja Santorini, która łączy miłość do odważnych kolorów z... kojącą barwą greckiego klimatu. Kolory te pozwalają utrzymać szaleństwo w ryzach i uczynią manicure na sezon 2019 uniwersalnym – idealnym i na urlop i do pracy!

Sprawdź sama kolekcję Santorini: www.indigo-nails.com/pl,santorini.html

3. Ciąg dalszy sukcesów kolekcji Lipstick

Jesienna kolekcja Lipstick była prawdziwym Boomem! Zestaw kolorów dostępny wyłącznie w Indigo Expert Club podbił Wasze serca. Oczywiście dla Indigo nie było to zaskoczeniem. W chwili wprowadzenia jesiennych kolorów, zespół ekspertów marki dopracowywał nowości, które właśnie wchodzą do sprzedaży. Lipstick Summer to esencja wakacyjnych trendów makijażowych, rozkoszna jak pocałunki!

4 radosne, ciepłe i delikatne odcienie różowego pozwolą stworzyć Twój idealny, wakacyjny manicure. Poznaj kolory takie jak Babylicious, Mimosę, Ugly Betty i przekonaj się, jak zaskakujący potrafi być róż!

4. Żółty i pomarańcz "NIGDY"? A właśnie, że teraz!

Fanki manicure oszalały, kiedy latem zeszłego roku Indigo wprowadziło do oferty Hedonistę, a rozkochane w nim kobiety jesienią nosiły Absolut. I co w tym roku?

Soczysty pomarańcz rządzi! Intensywny żółty rozpala zmysły! Sicilian Orange, Kamikaze i Giorgio Banani na wstępie detronizują konkurencję. Jesteś sceptyczna? Ha! Zaufaj i zobacz, jak prezentują się w stylizacjach. Obłęd i szaleństwo!

Chcesz wiedzieć, co jest trendy? Zaufaj ekspertom Indigo! Poznaj już teraz wszystkie wakacyjne kolekcje:

Glass Summer – transparentne szkiełka inspirowane kolorem wakacyjnych drinków

Lipstick Summer – która udowadnia, jak wiele wcieleń może mieć róż. Dostępna już wkrótce w Indigo Expert Club.

Santorini – topowa kolekcja sygnowana przez Natalię Siwiec i recepta na najmodniejszy manicure!



