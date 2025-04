Hybrydy świąteczne na 2020 rok to już nie tylko wzory, które kojarzą się wyłącznie z Bożym Narodzeniem. To również mocno błyszczące lakiery, ozdoby 3D i pastelowe odcienie.

Manicure hybrydowy potrafi w nienagannym stanie przetrwać na paznokciach nawet do 3 tygodni - jeśli wykonasz go na kilka dni przed świętami, będziesz mogła się nim cieszyć również podczas sylwestrowej imprezy.

Spis treści:

Czerwone paznokcie to najczęściej wybierany i jednocześnie najbardziej stylowy hybrydowy manicure na święta. Świetnie komponuje się zarówno z elegancką wigilijną sukienką, wełnianym swetrem czy zupełnie swobodną stylizacją.

Czerwony manicure pasuje do wszystkiego - jest dopełnieniem wszystkich innych świątecznych kolorów, ale również bieli, czerni, złota, srebra, brązu i fioletu.

fot. Adobe Stock

Jeśli w ciągu roku najczęściej nosisz manicure w pudrowych i beżowych kolorach (i nie chcesz się z nim rozstawać), dodaj do niego kilka świątecznych wzorów - najlepiej w białych lub srebrzystych odcieniach. Są proste do wykonania, a potrafią w mig odmienić codzienny look.

fot. Adobe Stock

Jeśli lubisz stonowane kolory, ale odcienie nude już ci się znudziły, postaw na mroźne pastele. Świetnie sprawdzą się błękity, fiolety i szarości. Dla urozmaicenia manicure, połącz je z metalicznymi lub brokatowymi lakierami albo dżetami 3D.

fot. Adobe Stock

Do wykonania wzorów, przypominających grube spoty wełnianego swetra, będziesz potrzebować: bloku polerskiego, drewnianego patyczka, cleanera, wacików kosmetycznych, bazy, kolorowego lakieru (albo kilku) i top coat'u. Zobacz jak zrobić sweterkowy manicure!

fot. Adobe Stock

To najczęściej wybierany wzór w manicure hybrydowym na święta. Gwiazdki i śnieżynki są urocze, ale niestety nie należą do najprostszych. Aby ułatwić sobie zadanie, dekoruj nimi tylko wybrane paznokcie - resztę pomaluj czerwonym albo zielonym lakierem i dodaj odrobinę brokatu.

fot. Adobe Stock

Jeśli przez cały rok odliczasz dni do Bożego Narodzenia, z pewnością należysz do tych kobiet, które w ten szczególny czas zdobią paznokcie we wszystkie możliwe świąteczne wzory - renifery, mikołaje, choinki.

Taki manicure wymaga cierpliwości i umiejętności więc albo wybierz się do manicurzystki (obowiązkowo z wybranym zdjęciem, które posłuży jako inspiracja) albo kup naklejki do paznokci.

fot. Adobe Stock

Świąteczne wzory świetnie prezentują się również w wersji czarno-białej. Przy tak zawężonej kolorystyce, możesz łączyć dowolnie wszystkie wzory na raz - renifery, serduszka, gwiazdki i graficzne motywy.

fot. Adobe Stock

