Górne formy nowej generacji to kolejna alternatywa dla plastikowych tipsów czy papierowych szablonów. Rynek produktów do samodzielnego przedłużania paznokci w domu stale się rozrasta. To dobra wiadomość dla osób, które nie chcą korzystać z usług salonów kosmetycznych i mają smykałkę do samodzielnego stylizowania paznokci w zaciszu swojego domu. Jak działają górne formy i czym się różnią od tych, które są na rynku od lat?

Spis treści:

Górne formy nowej generacji (albo górne formy tunelowe) to nowoczesna wersja dual form, które powstały jako akcesorium do akrylożelu, inaczej poli żelu. Dzięki nim możesz uzyskać doskonałe efekty i zbudować prawidłowe paznokcie przedłużane w domu. Będą one nie tylko estetyczne, ale przede wszystkim trwałe i odporne na złamanie.

Najważniejszą ich zaletą jest możliwość stworzenia idealnego tunelu, który chroni paznokcie przed pękaniem i sprawia, że naturalna płytka odrasta w ładnym kształcie. W domowym użytku górne formy nie są jeszcze aż tak popularne, ale są chętnie używane w salonach stylizacji paznokci, a także przez osoby, które uczą przedłużać paznokcie w sieci.

Zarówno formy dual, jak i tunelowe to bardzo wygodny rodzaj form do przedłużania paznokci. Wystarczy tylko kilka chwil, aby uzyskać piękne przedłużenie, bez konieczności podkładania szablonu czy odpowiedniego opiłowywania naturalnej płytki.

Jednak to górne formy nowej generacji mają nad dual formami ogromną przewagę. Przede wszystkim ich krawędzie dolne wychodzą na prosto względem linii wzrostu naturalnego paznokcia, a ich najwyższa część (apeks) jest umiejscowiona w prawidłowym miejscu.

fot. Górne formy tunelowe nowej generacji/Pinterest

Dla porównania: dual formy są zakrzywione w dół i często jakby "ściśnięte po bokach". Przez to gotowy, przedłużony paznokieć wygląda jak kurzy pazur, szczególnie kiedy jest długi. Dual formy są więc dobre to stosunkowo krótkich kształtów paznokci, ale nie sprawdzą się, jeśli lubisz nosić długie paznokcie.

fot. Formy starej generacji, mocno zakrzywione/Pinterest

Dodatkowo górne formy nowej generacji mają bardzo ładnie wyprofilowany tunel, dzięki czemu krzywa C paznokcia jest zbudowana prawidłowo, a cała konstrukcja jest trwała. Takie przedłużenie na pewno nie będzie się łamać ani pękać, jeśli tylko odpowiednio rozłożysz masę i wszystko dobrze utwardzisz.

fot. Górne formy nowej generacji/Adobe Stock, berezandr

Górne formy tunelowe sprawdzą się w przypadku każdego produktu do przedłużania, a zatem akrylożelu, żelu samopoziomującego, żelu typu galaretka oraz akrylu. Samodzielnie musisz wybrać najwygodniejszą dla siebie metodę pracy.

Formę odtłuść od wewnątrz cleanerem, a kiedy produkt odparuje, nałóż porcję masy i rozłóż w taki sposób, aby powstał docelowy kształt. Na środku tipsa masy ma być najwięcej. Przy skórkach i wałach bocznych powinno być jej trochę mniej, ale nie może być żadnych prześwitów.

Tak przygotowaną formę z masą przyłóż do paznokcia (wcześniej ustal odpowiedni rozmiar, przymierzając tipsa do paznokci). Naturalna płytka musi być opiłowana, zmatowiona i odtłuszczona, a także pokryta primerem do paznokci. Lekko dociśnij, ale uważaj, aby masa nadmiernie się nie wylała. Możesz dodatkowo zabezpieczyć formę przezroczystym klipsem - przyklej go w połowie na palcu i linii skórek, a w połowie na płytce, ale jeszcze przed strefą apeksu.

fot. Przedłużanie paznokci przy pomocy górnych form tunelowych/Pinterest

Tak przygotowany tips utwardź w lampie, a następnie bardzo delikatnie zdejmij formę, poruszając nią lekko w prawo i w lewo, aż sama odskoczy. Możesz wspomóc się drewnianym patyczkiem. Następnie opiłuj paznokieć, odpyl szczoteczką, a następnie przetrzyj cleanerem i nałóż kolor oraz/lub top coat.

Aby kolor nie odchodził od żelu, na opiłowaną masę możesz nałożyć niewielką ilość primera bezkwasowego.

