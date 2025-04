Frezarka do paznokci to niezbędnik w każdym salonie kosmetycznym. Niewielkie, wielofunkcyjne urządzenie służące do zrobienia starannego zabiegu manicure i pedicure możesz też mieć na własny użytek w domu. Frezarka do paznokci zastępuje pilnik, polerkę, cążki i tarkę. Co dokładnie potrafi i jak jej używać?

Reklama

Spis treści:

Frezarki do paznokci mogą być różnych rozmiarów - w zależności od mocy i przeznaczenia. Mniejsze i lżejsze są skierowane do osób, które zaczynają swoją przygodę z obsługą frezarki.

To urządzenie elektryczne nadaje się do pielęgnacji paznokci i skórek dłoni i stóp. We frezarce umieszczasz odpowiednią nakładkę (frez). Frezy mogą być wykonane z różnych tworzyw i minerałów. Najczęściej spotykane nakładki to diamentowe, kamienne i piaskowe. Dla osób początkujących polecane są te ostatnie.

Frez obraca się, ścierając powierzchnię, na której jest używany (krawędź paznokcia, płytkę albo skórki). Ważne jest wybranie takiego frezu, żeby przyniósł zamierzony efekt, ale nie zniszczył paznokcia.

Zestaw do hybryd - 5 najlepszych zestawów poniżej 150zł

To urządzenie potrafi naprawdę wiele. Frezarką do paznokci możesz:

skrócić paznokcie i nadać im kształt (jak pilniczkiem, tylko sprawniej i szybciej);

usunąć resztki po trwałym manicure, np. żele;

ściągnąć manicure hybrydowy;

wypolerować płytkę, zmatowić ją (dzięki temu wydłużasz trwałość manicure);

usunąć skórki i wygładzić skórę wokół paznokci;

usunąć odciski i nagniotki na stopach.

fot. Adobe Stock, elenavolf

Frezy do paznokci mają różne kształty, np. stożkowata końcówka przydaje się do wygładzania okolic skórek i matowienia płytki, a frezem typu szpic lub igła można zdejmować ozdoby i ściągać akryl (podobnie jak końcówką w kształcie wrzeciona).

Frezy różnią się ziarnistością. Do usuwania skórek stosuje się te drobnoziarniste. Z kolei tipsy akrylowe i żelowe należy w pierwszej fazie zabiegu opiłować frezem gruboziarnistym. Frezarki do stóp łączone są z frezami przeznaczonymi nie tylko do paznokci, lecz także do zgrubiałego naskórka. W tym wypadku sprawdza się idealnie jako narzędzie zwalczające odciski i nagniotki. Uwaga! Po każdym użyciu należy dezynfekować frezy, nawet jeśli z urządzenia korzysta tylko jedna osoba.

Modne paznokcie hybrydowe wiosna-lato 2022: 8 pomysłów na stylowy manicure

Złe stosowanie frezarki do paznokci może doprowadzić do pękania płytki oraz rozwarstwiania. Warto poszukać w Internecie filmików z instrukcją stosowania lub zapisać się na specjalne warsztaty organizowane przez firmy kosmetyczne.

Decydując się na zakup frezarki do paznokci do użytku domowego, zwróć uwagę na:

Moc urządzenia - im większa, tym większa liczba obrotów na minutę W gabinetach kosmetycznych są frezarki o wysokiej wydajności i mocy, dzięki temu zabieg manicure czy pedicure trwa krócej. Jednak z taką frezarką trzeba się wprawnie obchodzić, żeby nie skaleczyć się i nie uszkodzić paznokci.

- im większa, tym większa liczba obrotów na minutę W gabinetach kosmetycznych są frezarki o wysokiej wydajności i mocy, dzięki temu zabieg manicure czy pedicure trwa krócej. Jednak z taką frezarką trzeba się wprawnie obchodzić, żeby nie skaleczyć się i nie uszkodzić paznokci. Liczbę końcówek - warto mieć kilka frezów (minimum 6) o różnych kształtach i wielkościach, żeby dostosować go do rodzaju zabiegu;

- warto mieć kilka frezów (minimum 6) o różnych kształtach i wielkościach, żeby dostosować go do rodzaju zabiegu; Wielkość - powinna dobrze układać się w dłoni;

- powinna dobrze układać się w dłoni; Dodatkowe wyposażenie - w zestawach z frezarkami czasem można dostać też pochłaniacz pyłu ;

- w zestawach z frezarkami czasem można dostać też ; Pedał nożny - ułatwia pracę z urządzeniem.

Grzybica stóp i paznokci,

łuszczyca,

świeże ran i blizny w okolicy zabiegowej,

stany zapalne i alergiczne.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 25.05.2018

Reklama

Czytaj także:

American manicure - czym różni się od klasycznego frencha i jak go zrobić?

Paznokcie na Wielkanoc 2022 - 6 inspiracji na świąteczny manicure