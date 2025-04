Formy do przedłużania paznokci dzielą się obecnie na te starej i nowej generacji. Aby prawidłowo zbudować nimi paznokcie, musisz wiedzieć, jak rozłożyć w nich materiał i jak działa każdy z rodzajów form. Zobacz, o co chodzi i jaka jest różnica między dual formami i górnymi formami.

Coraz więcej osób decyduje się na przedłużanie paznokci w domu, bez korzystania z usług salonów kosmetycznych. Jednak bez odpowiednich narzędzi nie da się tego zrobić. Podstawą jest wybranie odpowiedniej metody przedłużania paznokci, a więc idealnych dla siebie form.

Mogą one być papierowe lub plastikowe - starej i nowej generacji. Każda metoda może okazać się dobra dla kogoś innego. Wszystko zależy od tego, jaki efekt chcesz uzyskać na paznokciach. Możliwe jest także przedłużenie paznokci bez form, jednak jest to metoda bardzo czasochłonna i wymagająca posiadania frezarki.

Papierowe formy, czyli szablony do przedłużania paznokci, są najpopularniejszą metodą stosowaną zarówno w domu, jak i w salonach. Istnieje wiele rodzajów i kształtów takich form, jednak nie wszystkie z nich są dobre.

Stara generacja papierowych form ma kształt jajka lub prostokąta. Przedłużanie paznokci z ich pomocą jest możliwe, ale nie najłatwiejsze. Dodatkowo takie formy można przyłożyć niedokładnie do paznokcia, przez co przedłużony manicure będzie nietrwały.

Nowe formy papierowe mają bardziej kształt motylka. Im więcej "skrzydełek" mają, tym precyzyjniej można je dosunąć do paznokcia. Bardzo ważne jest też odpowiednie podcięcie szablonu zgodnie z kształtem naturalnej płytki.

Aby maksymalnie przylegał on do paznokcia, warto także lekko naciąć go po bokach, aby opuszki go nie wypychały. Tak podłożony szablon to już połowa sukcesu.

fot. Papierowe formy do przedłużania paznokci/Adobe Stock, dimaris

Dla wielu osób korzystanie z papierowych form do przedłużania jest zbyt skomplikowane i czasochłonne. Nie chcą też sięgać po klasyczne i - umówmy się - dość stare tipsy, które się klei do naturalnej płytki.

W takim wypadku idealnym rozwiązaniem są plastikowe formy do przedłużania paznokci. Występują one w dwóch rodzajach:

dual formy, nazywane formami starej generacji

górne formy nowej generacji

Dual formy są wykonane z dość miękkiego, ale stabilnego plastiku. Nakłada się na ich wewnętrzną stronę wybraną masę (żel, akryl lub akrylożel), a następnie dociska do naturalnej płytki i utwardza w lampie. Później wystarczy tylko ściągnąć formę i opiłować paznokieć.

To bardzo wygodna metoda, jednak formy starej generacji mają jedną dużą wadę - ich kształt jest wygięty. Przez to gotowe, przedłużone paznokcie mocno opadają w dół i przypominają nieestetyczny kurzy pazur.

fot. Przedłużanie na dual formach (niepoprawna budowa)/Pinterest

Nawet jeśli wypiłujesz takie paznokcie od spodu, na pewno je przepiłujesz, aby wyszczuplić długie paznokcie. Jest to chyba najgorszy sposób na zbudowanie długich paznokci.

Problem ten nie występuje jedynie wtedy, kiedy przy pomocy dual form chcesz zbudować krótkie kształty paznokci: kwadrat lub owal. Wówczas masa kończy się, zanim forma zacznie opadać w dół. Jest to więc odpowiednia metoda na budowanie krótkich kształtów. Pamiętaj też, że w przypadku dual form istnieje spore ryzyko zalania skórek, co może skończyć się uczuleniem.

fot. Przedłużanie paznokci przy pomocy form/Adobe Stock, Dimid

W ostatnim czasie na rynku pojawiły się także plastikowe formy nowej generacji, nazywane górnymi formami. W przeciwieństwie do dual form mają prosty kształt i w przeciwieństwie do nich są używane w salonach kosmetycznych. Praca z nimi jest bardzo podobna - masę rozkłada się na wewnętrznej stronie formy, nakłada na paznokieć, utwardza, a następnie zdejmuje formę. To szybka i wygodna metoda.

fot. Górne formy do przedłużania paznokci/Pinterest

Górne formy nowej generacji są wykorzystywane do budowania zarówno długich, jak i krótkich paznokci. W przeciwieństwie do dual form nie są dostępne tylko w jednym modelu. Możesz kupić formy do przedłużania na konkretny kształt - kwadrat, migdał, ballerina, etc. Dodatkowo ich kształt pozwala na zbudowanie prawidłowego paznokcia, w którym krawędzie dolne wychodzą na prosto względem linii wzrostu paznokcia.

Dzięki temu możesz przedłużyć paznokcie w prawidłowy sposób i cieszyć się nimi przez długie tygodnie. Pamiętaj jedynie, że w ich przypadku także istnieje ryzyko zalania skórek, dlatego musisz bardzo uważać, jeśli nie chcesz narazić się na podrażnienia i uczulenie.

fot. Paznokcie przedłużone przy pomocy górnych form na kształt ostry migdał/sztylet/Adobe Stock, marigo

