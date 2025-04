Lśniący, nieco futurystyczny manicure w trendach jest od wielu lat. To najprostszy i najszybszy sposób na podkręcenie całej stylizacji. Działa jak biżuteria. Najpopularniejszy jest w wersji srebrnej, złotej i miedzianej, jednak przeglądając Instagram i Pinterest widać, że coraz większą popularność zdobywają lustrzane paznokcie w kolorze trawiastej zieleni, indygo i ultrafioletu.

Paznokcie z efektem lustra bez problemu zrobisz sama w domu. Poradzisz sobie nawet wtedy, kiedy nie jesteś ekspertką w mani. Wystarczy, że będziesz postępować zgodnie z instrukcją poniżej. Do zrobienia lustrzanego efektu, oprócz podstawowych akcesoriów do manicure hybrydowego, potrzebny ci będzie drobno zmielony, lekki pyłek, który kupisz w wybranych drogeriach lub w sklepach z artykułami do paznokci. Ceny zaczynają się już od ok. 5 zł.

Efekt lustra na paznokciach hybrydowych

Zmatuj paznokcie blokiem polerskim lub pilniczkiem, najlepiej o gradacji 180. Oczyść płytkę z pyłku grubym pędzlem, a następnie przetrzyj cleanerem. Aby zabezpieczyć płytkę, pomaluj ją bazą ochronną. Wykonaj standardowy manicure hybrydowy. Istotny jest sam lakier — wybierz taki, który nie pozostawia lepkiej warstwy i się nie klei. Zastanów się również, jaki efekt chcesz uzyskać. Jeśli mają być srebrne — najlepiej sprawdzi się czarny, gdy złote lub miedziane — wybierz czerwony/pomarańczowy. Następny krok to nałożenie proszku. Ważne, aby po wyjęciu dłoni z lampy nie przecierać paznokci cleanerem. Za pomocą aplikatora, wetrzyj kolistymi ruchami lustrzany pyłek. Rób to dokładnie, aby pokryć nim równomiernie całą płytkę. Pędzelkiem usuń nadmiar pyłku. Nałóż warstwę top coatu i utrwal w lampie UV. Nałóż na dłonie olejek odżywczy.

Efekt lustra możesz również zrobić na zwykłym lakierze, wymaga to jednak więcej czasu i cierpliwości. Zasady są bardzo podobne jak w przypadku hybrydy. Pomaluj paznokcie podwójnie wybranym kolorem i poczekaj, aż dokładnie wyschnie. Następnie, za pomocą aplikatora rozprowadź pyłek, a na sam koniec pomaluj je bezbarwnym lakierem lub specjalnym topem do lustrzanych paznokci.

W sklepach dostaniesz również specjalne naklejki na paznokcie, które wyglądają jak tafla lustra i zapewniają tzw. mirror effect. Ich naklejanie jest proste, jedyną trudność sprawi odpowiednie dopasowanie kształtu naklejki do płytki. Mają jeszcze jeden minus — efekt jest bardzo nietrwały. W nienagannym stanie wytrzymują maksymalnie jeden dzień.

