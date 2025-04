Widziałyście kiedyś ekranizację "Kopciuszka" z 1950 roku? My tę wersję stworzoną przez Disneya mamy przed oczami zawsze, ilekroć wspomnimy o baśni Braci Grimm. Teraz marzenie z dzieciństwa o byciu księżniczką może się ziścić...

A to wszystko dzięki marce Indigo, która stworzyła specjalny, pięknie mieniący się brokat - Pixel Effect. Mimo, że podobny do efektu syrenki, to syrenką nie jest - drobinki brokatu są nieco większe. Ten wyjątkowy pyłek możecie aplikować na dowolne kolory - na każdym z nich uzyskacie odmienny efekt. Gdy nałożycie go na mokry kolor lub top uzyskacie uwielbiany przez kobiety na całym świecie efekt szronu. Jeżeli zdecydujesz się go wetrzeć jak klasyczną syrenkę - utrzymacie całkowicie odmienne zdobienie!

I choć wiemy, że z "efektem Kopciuszka" łatwo przesadzić, to nie możemy się doczekać kiedy będziemy go mieć na paznokciach. Poprawnie i schludnie wykonany może urozmaicić casualową stylizację, a przy tej wieczorowej pozwoli zrezygnować z biżuterii. Zobaczcie same jak pięknie to wygląda!

Jakie kolory lakierów do paznokci są modne?