Jeśli myślałaś, że w dziedzinie manicure widziałaś już wszystko, to bądź pewna, że jesteś w błędzie. Najnowszy trend w zdobieniu paznokci wprowadza nas w osłupienie i bije na głowę wszystko to, co przez kilka ostatnich lat oglądałyśmy.

Reklama

Dziury w paznokciach - kto to wymyślił?



Nie kto inny, jak amerykańska manicurzystka Britney Tokyo. Z jej usług korzysta wiele gwiazd m.in. Ariana Grande, Hailey Biber, Kim Kardashian czy Rita Ora. I właśnie ta ostatnia, pokazała niedawno zdjęcie swojego najnowszego manicure...

Jak wyglądał? Długie, prosto zakończone paznokcie z wyciętym serduszkiem w ich wystającej części. Według nas ten manicure jest jeszcze gorszy niż lava lamp nails... Cały czas się zastanawiamy, jak go nosić?!

Jak się robi dziurki w paznokciach?



Uspokajamy - nie robi się ich w naturalnych paznokciach. Manicurzystka, razem z marką Aprés Nail, stworzyła specjalne tipsy, w których wycięła dziurki. Jedyne, co nam się w nich podoba to intensywne, lśniące kolory.

Britney Tokyo lansuje noszenie tipsów na wszystkich paznokciach, ale już widziałyśmy wersje, gdzie zdobienie pojawiło się tylko na jednym np. w towarzystwie milk bath nails, kolorowego frencha albo lakierów bogato zdobionych brokatem.

Nie wiemy, co musiałoby nas przekonać do takiej stylizacji. Chyba wolałybyśmy już na zawsze nosić w ogóle niepomalowane paznokcie... A jakie jest twoje zdanie?

Reklama

Czytaj także:

Paznokcie w kształcie szminki to hit

Jak zrobić modne jelly nails?