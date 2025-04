Manicure to jeden z najprostszych, najłatwiejszych i najszybszych sposobów na podkręcenie looku. Wystarczy zmiana koloru lub wzoru i wskakuje on na wyższy poziom. Niby mały detal, a robi wielką różnicę. Teraz, gdy słoneczne, gorące dni są na horyzoncie, jesteśmy chętne do eksperymentów w stylizacji. Chcąc poczuć ten wakacyjny vibe na naszych opuszkach, szukamy świeżych rozwiązań. Jednym z nich jest dot manicure. Mnogość jego wariacji przyprawia o zawrót głowy. Od projektów z mikrokopkami dla minimalistek, po większe groszki dla maksymalistek. Od romantycznych pasteli po krzykliwe neony. Do wyboru do koloru.

W poszukiwaniu inspiracji na modny, letni dot manicure zajrzałyśmy na Instagram. Niezależnie od tego, czy codziennie biegasz do biura, czy pracujesz w miejscu, gdzie obowiązujący mniej formalny dress code — znajdziesz projekt dla siebie. Większość z nich jest bardzo prosta, dlatego bez problemu przeniesiesz je na własną płytkę. To z kolei oznacza, że codziennie możesz cieszyć się nowym wyglądem. Brzmi zachęcająco? To zaczynamy.

Czarne mikrokropki na naturalnej płytce lub w odcieniach nude, to świetny wariant dla tych, którzy dopiero chcą wskoczyć w trend dot manicure. Możesz też wybrać okrojoną wersję i ozdobić tylko jeden paznokieć.

Jaskrawe, żywe kolory opanowały tegoroczne lato, więc jeśli zapragniesz mocnego akcentu w codziennym looku, mani ze zdjęcia będzie idealny. Pozytywny i ożywi każdą monochromatyczną stylizację.

Jeśli poprzedni projekt jest dla ciebie zbyt wyrazisty, a masz ochotę na neony, kilka jaskrawych mini kropek będzie świetnym wyborem. Wakacyjny hit!

Latem na płytkach dominują też pastele. Co powiesz, żeby zamiast malować całą płytkę jednym kolorem, ozdobić ją uroczymi, subtelnymi stemplami? My dodajemy serduszko projektowi poniżej. Delikatny, uroczy i słodki.

Oprócz błękitnego nieba… Lato aż kipi szczęściem, beztroską i luzem. Chcąc czuć ten pozytywny klimat non stop, idealną opcją będzie dot manicure w odcieniach niebieskiego.

Mikro kropki czy groszki? Już nie musisz wybierać, jest rozwiązanie — jedna dłoń w zdobieniu XS, druga dla kontrastu — w wersji maxi. Modnie i zabawnie.

