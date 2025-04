Są wygodne i super modne. Sandały, koturny z odkrytymi palcami i klapki to ulubione buty na lato. Jak je nosić? Przede wszystkim pamiętaj o stopach i zadbanym pedicure. Możesz iść do kosmetyczki lub po prostu wykonać go samodzielnie w domu. Jak? Podpowiadamy, jak krok po kroku wykonać pedicure w domu!

Reklama

1. Zacznij od nawilżenia

Wymocz stopy w wodzie z płynem do kąpieli lub solą morską, tak by twoja skóra stała się delikatna.

2. Zadbaj o stopy

Czerwone paznokcie, piękne sandały i... zrogowaciałe pięty? Nie brzmi dobrze! Nawet najpiękniejszy pedicure nie będzie wyglądał elegancko, jeśli odpowiednio nie zadbasz o stopy. Pozbądź się martwego naskórka i wszelkich zrogowaceń, które nie wyglądają najlepiej. Jak to zrobić w domu? Z pomocą przychodzi najnowsze urządzenie od Philips Pedi Advanced. To elektryczny pilnik, który zapewnia gładkie stopy — od pięt, aż po palce. Zobacz, jakie to proste!

Jak działa Philips Pedi Advanced?

Obrotowy dysk i precyzyjna krawędź urządzenia umożliwiają usuwanie zgrubień w dokładny i bezproblemowy sposób, zarówno z większych, jak i z mniejszych obszarów. Z urządzenia można korzystać na sucho i na mokro, np. pod prysznicem. Wystarczy tylko kilka minut i możesz cieszyć się gładką skórą stóp!

3. Nadaj kształt paznokciom

Gdy twoje stopy będą już delikatne, przejdź do paznokci. Nadaj im odpowiedni kształt za pomocą pilnika. Pamiętaj, by zawsze piłować w jedną stronę. Tym samym wygładzisz brzeg płytki.

4. Pozbądź się skórek

Skórki posmaruj preparatem zmiękczającym. Następnie odsuń je specjalnym drewnianym patyczkiem i wytnij przy pomocy cążek.

Wygładź paznokcie

Płytkę wygładź za pomocą polerki. Dzięki temu lakier będzie lepiej wyglądał na paznokciu.

5. Nałóż lakier

Zacznij od bazy, a unikniesz zażółknięcia płytki paznokci oraz przebarwień. Ulubionym lakierem pomaluj płytkę, zaczynając od jej środka. Nałóż 2 warstwy lakieru, a następnie pokryj je bezbarwnym lakierem typu top coat.

I gotowe!

Reklama

Materiał powstał z udziałem marki Philips