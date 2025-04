Kobiety pokochały manicure hybrydowy. Nie ma się czemu dziwić - tak wykonane paznokcie mają same plusy - są trwałe i lśniące. W nienagannym stanie potrafią wytrzymać nawet 3 tygodnie. Niestety, hybryda ma jeden minus - lakiery, topy i bazy są o wiele droższe od tych do manicure klasycznego, więc aby móc pochwalić się co rusz nowym kolorem na paznokciach, trzeba sporo zainwestować.

Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich miłośniczek hybrydowego manicure. Teraz do Biedronki trafiły lakiery do paznokci marki NIUQI w cenie 7,99 zł za sztukę. Jeśli kupisz dwa - za drugi zapłacisz 40% taniej!

Lakiery hybrydowe do paznokci NIUQI w Biedronce

Do sieci sklepów Biedronka trafiły lakiery marki Niuqi w 5 odcieniach: czerwonym, różowym, lawendowym, białym i kremowym. Do wyboru, poza kolorowymi lakierami jest również top coat i baza. Wszystkie buteleczki mają pojemność 5 ml - to niewiele, ale jednocześnie wystarczająco, by móc zużyć lakier zanim się zestarzeje. Zresztą - istnieje mnóstwo kobiet, które wolą posiadać więcej kolorów w małych opakowaniach niż tylko kilka w dużych.

Lakiery mają odpowiednią (nie za rzadką, ani nie za gęstą) konsystencję i precyzyjny pędzelek, którym łatwo i przyjemnie się go nakłada. Świetnie kryją, są trwałe i w niczym nie ustępują tym od bardziej luksusowych marek.

Jeśli regularnie malujesz paznokcie lakierami hybrydowymi, warto raz na jakiś czas dać im odpocząć. Sięgnij wtedy po jedną z najlepszych drogeryjnych odżywek - regenerującą odżywkę SOS od marki Wibo. Możesz również do codziennej pielęgnacji włączyć olejek z czarnuszki marki Bioelixire - poza tym, że świetnie działa na włosy, to potrafi również przywrócić blask paznokciom i nawilżyć skórki.

Lakiery polecają również wizażanki. Doceniają je przede wszystkim za świetne krycie i atrakcyjną cenę.

Natknęłam się na te lakiery w biedronce i skusiła mnie atrakcyjna cena. Kupiłam dwa na przetestowanie i stwierdzam, że lakiery są naprawdę świetne. Fajnie się nakładają, mają ładne kolory i długie pędzelki. W pastelowych kolorach jest czasami problem z pigmentacją, ale wystarczy dać pod nie biały kolor. Są to zdecydowanie moje ulubione lakiery, a testowałam inne, droższe firmy.

Moim pierwszym zakupem od NIUQI była baza kauczukowa. Zakochałam się w niej i od tamtej pory używam praktycznie tylko tej bazy. Kiedy pojawiają się kolory w biedronce, z każdej serii dorwę po kilka kolorów. Jeszcze żaden mnie nie zawiódł. Te kolory są fantastycznie napigmentowane, nawet te jasne pastelowe. Czarny jest czarny jak smoła, kryje po dwóch warstwach. Biały jest też niczego sobie. Neony nie są transparentne. Lakiery są trwałe. Mam też od nich lakier termiczny i też nie jest transparenty jak to często przy tych lakierach bywa. Cudne są. Polecam.

