Estetycznie wykonany manicure klasyczny, hybrydowy czy żelowy to piękna ozdoba, która może zastąpić nawet biżuterię. Jednak wiele kobiet ma problem z jego samodzielnym wykonaniem. Jeśli na lakierze tradycyjnym powstają pęcherzyki powietrza, które pękają albo zostają w formie wypukłości lub jeśli na lakierze hybrydowym czy masie żelowej powstają charakterystyczne zapowietrzenia, zobacz, czy nie popełniasz tych błędów.

Reklama

Spis treści:

Bardzo częstym problemem są pęcherzyki powietrza, które pojawiają się na paznokciach zaraz po nałożeniu lakieru. Jeśli zastanawiasz się, dlaczego tak się dzieje, musisz wiedzieć, że przyczyną może być jedna rzecz, którą wykonujesz przed nałożeniem tradycyjnego lakieru. Chodzi o potrząsanie buteleczką.

Przez to powietrze zatrzymuje się wewnątrz opakowania. W środku tworzy się bardzo dużo mikroskopijnych pęcherzyków, które nie są widoczne gołym okiem, ale niestety są przenoszone na paznokcie i zaczynają się pojawiać chwilę po nałożeniu kosmetyku na płytkę paznokcia.

Jeżeli już musisz potrząsnąć buteleczka lakieru do paznokci, aby go wymieszać (np. w przypadku lakieru z drobinami), odczekaj ok. 30-40 minut, zanim nałożysz go na płytkę.

Możesz także delikatnie zrolować buteleczkę w rękach, zamiast energicznie nią potrząsać. To także sprawi, że pigment dobrze się wymiesza, a ty unikniesz powstawania pęcherzyków powietrza. Dzięki temu lakier będzie też znacznie lepiej się rozprowadzał.

fot. Dlaczego powstają pęcherzyki na lakierze do paznokci/Adobe Stock, Pixel-Shot

Zupełnie inną przyczyną są zapowietrzenia na paznokciach żelowych czy hybrydowych. Jeśli produkt jest źle nałożony, a co za tym idzie - manicure źle wykonany, lakier czy żel może się odspajać od płytki paznokciowej. Tworzy się więc przestrzeń, pod którą dostaje się powietrze, woda oraz wszelkie zanieczyszczenia.

Zapowietrzenia na masie żelowej są widoczne jako jaśniejsze, czasem prawie białe punkty na zdobieniu. Najczęściej widać je dokładnie dopiero po spiłowaniu części masy. Mogą także być zabarwione na skutek codziennych działań (np. gotowania czegoś z curry).

Zapowietrzeń absolutnie nie należy ani zostawiać, ani tym bardziej zalewać ponownie produktem hybrydowym - lakierem, żelem czy topem.

Dlaczego zapowietrzają się paznokcie?

Przyczyn zapowietrzeń w przypadku zdobień hybrydowych i żelowych może być dużo. Najczęstszym z nich jest zalewanie skórek i niedokładne oczyszczanie płytki paznokciowej. Jeśli na jej powierzchni wciąż są resztki skórek lub tzw. nabłonków, zapowietrzenia są niemal pewne, ponieważ lakier nie będzie przylegał w stu procentach do płytki.

Kolejną, równie częstą przyczyną zapowietrzeń, jest niedokładne zmatowienie paznokcia. Najlepiej robić to pilnikiem o gradacji 180 lub polerką o gradacji 240. Jeśli masz frezarkę, użyj opaski ściernej o gradacji 240. Naturalna płytka musi być w całości zmatowiona. W przypadku, kiedy zostawisz choć kawałek "błyszczącego" paznokcia, żel czy lakiery mogą się nie "przykleić", przez co łatwo odspoją się od płytki. Bardzo ważne jest także odpowiednie odtłuszczenie i dehydratacja płytki. Najlepiej wybrać cleaner, który w składzie ma tylko alkohol izopropylowy.

Jeśli pomimo zastosowania wszystkich tych zasad wciąż masz problem z zapowietrzeniem paznokci, bardzo możliwe, że twoja płytka jest problematyczna (na skutek chorób, zaburzeń hormonalnych lub nadmiernej potliwości dłoni). Wtedy koniecznie użyj primera do paznokci.

fot. Zapowietrzenia na paznokciach żelowych/Adobe Stock, marcink3333

Jeśli już pojawią się zapowietrzenia, najlepiej usunąć je przy pomocy frezarki. Można zrobić to też pilnikiem, jednak jest to nieco bardziej pracochłonne. Najważniejszą zasadą jest piłowanie ruchem, który nie będzie podbijał zapowietrzenia. Nie próbuj go też podważać i wycinać - w ten sposób tylko je powiększysz.

Piłuj paznokieć "wzdłuż zapowietrzenia" energicznym ruchem pilnika, aż samo odpadnie. W przypadku używania frezarki bardzo ostrożnie odetnij zapowietrzenie w miejscu jego powstawania przy pomocy opaski ściernej.

Nie zalewaj powstałego zapowietrzenia kolejną warstwą żelu. Nagromadzone tam zanieczyszczenia po odcięciu dostępu do powietrza mogą się rozwijać, co może doprowadzić do powstania zielonej bakterii. Nową stylizację możesz nałożyć po upewnieniu się, że wszystkie zapowietrzenia są usunięte.

Na podstawie artykułu Karoliny Kalinowskiej, opublikowanego pierwotnie 10.11.2017.

Reklama

Czytaj także:

Paznokcie kwadratowe: inspiracje

Zdobienie dirty martini

Glazed donut nails