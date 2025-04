Wraz z nadejściem nowego sezonu, aktualizujemy swój manicure i dopasowujemy go do jesiennej garderoby. Żegnamy się z jasnymi, energetycznymi kolorami i zmierzamy w kierunku, ciepłych, stonowanych i ziemistych odcieni oddających klimat za oknem.

Oprócz pomysłów, które dostarczyły nam pokazy mody, wiele gorących propozycji na jesienne paznokcie rodzi się też w mediach społecznościowych. Do apetycznego, czekoladowego manicure „chocolate donut glazed nails”, który wyszedł od Hailey Bieber, i o którym jest teraz bardzo głośno, dołącza efektowny „dirty martini” inspirowany słynnym koktajlem, a dokładniej - słoną, zieloną oliwką, która jest zawsze w zestawie. To właśnie o oliwkowy kolor w tym wszystkim chodzi. Wiele więc wskazuje na to, że soczysty, energetyczny odcień „bottega green”, który do tej pory był w centrum uwagi, musi zejść na drugi plan i ustąpić miejsca zgaszonym odcieniom zieleni.

Manicure „dirty martini” — inspiracje

Nie ma jednego wyglądu, który należy przyjąć. Manicure „dirty martini” można interpretować na wiele sposobów — kluczem jest tutaj oliwkowy lakier. Eksperymentuj do woli. Możesz zdecydować się na małe, zielone punkty na mlecznej bazie, które idealnie będą odzwierciedlać wygląd drinka lub pomalować wszystkie paznokcie na jednolity kolor. Zalety takiego stylizacji? Oliwkowy lakier dobrze wygląda na każdym kształcie płytki i na każdej długości. Nawet na bardzo krótkiej zda egzamin. Przy okazji jest stylowy i pasuje do większości ubrań. Na Instagramie, Pintereście i na TikToku jest mnóstwo inspiracji na manicure w tym stylu. Zobacz kilka z nich:

