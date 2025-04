Żółte plamy na paznokciach najczęściej pojawiają się od palenia papierosów. Ale szpecące przebarwienia mogą być również następstwem niewłaściwej pielęgnacji albo malowania paznokci ciemnymi lub intensywnymi kolorami bez wcześniejszego nakładania bazy. Poza tym, niektóre paznokcie mają skłonność do wybarwień.

Z żółtymi plamami na paznokciach od papierosów czy lakierów, można radzić sobie domowymi sposobami. Gdy żadna z prezentowanych metod się nie sprawdzi, warto wybrać się wtedy do kosmetyczki lub dermatologa.

Sok z cytryny

Najprostszym sposobem na pozbycie się żółtych plam na paznokciach jest moczenie ich w soku z cytryny. Aby ta metoda miała szansę zadziałać, zabieg należy powtarzać co najmniej kilka razy w miesiącu.

Pamiętaj, że cytryna ma działanie wysuszające, aby nie dopuścić do nadmiernego wysuszenia skórek wokół paznokci, smaruj je nawilżającym olejkiem.

Woda utleniona

Woda utleniona nie tylko rozjaśni płytkę paznokcia, ale również dzięki swoim właściwościom dezynfekującym, dokładnie je oczyści. Do miseczki wlej 4 łyżki wody utlenionej i 3 łyżki zwykłej wody. W takiej mieszance mocz paznokcie przez kilka minut.

Tu również spore znaczenie ma regularność - zabieg powinnaś powtarzać 2 razy w tygodniu.

Pasta do zębów

Z pewnością słyszałaś o nakładaniu pasty do zębów na... przebarwienia i krostki na twarzy. O ile mamy wątpliwości co do skuteczności tej metody, to w przypadku plam na paznokciach od papierosów, może ona zadziałać i to bez skutków ubocznych.

Nałóż odrobinę pasty na paznokcie i wcieraj w płytkę. Warto wybrać pastę, która ma w sobie drobinki - zadziała z jeszcze większą intensywnością. Zabieg z pastą do zębów stosuj raz w tygodniu.

Drogeryjna, wybielająca odżywka do paznokci

Przed nałożeniem odżywki, drobnoziarnistym pilniczkiem przetrzyj płytkę paznokcia, aby odżywka miała szansę lepiej zadziałać. Stosuj ją regularnie, najlepiej niech na stałe zagości w twojej codziennej pielęgnacji. Efekty powinnaś zauważyć już po 2 tygodniach stosowania (niektóre odżywki zawierają w sobie mleczne pigmenty, które natychmiast wybielają paznokcie).

Większość odżywek świetnie sprawdza się również jako baza pod lakier do paznokci. Stosuj ją za każdym razem, gdy chcesz pomalować paznokcie na intensywny kolor.

