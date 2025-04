Według zaleceń producentów, lakier do paznokci powinnyśmy zużyć w ciągu 12 miesięcy od otwarcia. W tym czasie, odpowiednio przechowywany powinien zachowywać wszystkie swoje właściwości kryjące, nie rozwarstwiać się i nie zmieniać konsystencji. Zdarza się jednak, że przed upływem terminu ważności produkt zasycha lub gęstnieje, co uniemożliwia staranne pomalowanie płytki. Najczęściej to wynik złego przechowywania lub nieprawidłowego użytkowania. Większość z nas w takiej sytuacji wyrzuca go do kosza. Niepotrzebnie. Poniżej znajdziesz kilka szybkich i łatwych trików, które go odświeżą i przedłużą jego żywotność.

Reklama

Spis treści:

Te 4 proste sposoby błyskawicznie uratują twój ulubiony lakier do paznokci.

Ciepła kąpiel

To jedno z najprostszych i najszybszych rozwiązań. Do filiżanki lub miseczki wlej ciepłą (ale nie gorącą!) wodę i wstaw buteleczkę na kilka minut. Sposób tymczasowy, ale skuteczny.

Profesjonalny produkt do rozcieńczania

W drogeriach dostępne są specjalne preparaty do rozcieńczania lakieru do paznokci. Wystarczy kilka kropel, żeby przywrócić odpowiednią konsystencję.

Jak utwardzić paznokcie, żeby się nie łamały?

Bezbarwny lakier

Innym, sprawdzonym sposobem jest dodanie bezbarwnego lakieru. Warto jednak zachować ostrożność, żeby nie zrobił się zbyt płynny.

Zmywacz do paznokci

Kropla zmywacza do paznokci również uratuje ulubiony lakier, ale jest to dość ryzykowna metoda. Może wpłynąć na jego krycie i trwałość.

fot. Adobe Stock, devmarya

Odpowiednie przechowywanie lakieru do paznokci pozwoli dłużej zachować jego właściwości. O tym pamiętaj:

Lakiery do paznokci przechowuj w chłodnych miejscach , z dala od wilgoci i światła. Nie trzymaj ich w kuchni i w łazience.

, z dala od wilgoci i światła. Nie trzymaj ich w kuchni i w łazience. Staraj się malować szybko , żeby buteleczka nie pozostawała zbyt długo otwarta.

, żeby buteleczka nie pozostawała zbyt długo otwarta. Po użyciu dokładnie wytrzyj szyjkę i szczelnie zakręć .

. Co pewien czas, nawet jeśli nie używasz lakieru, mocno wstrząśnij buteleczkę.

Reklama

Czytaj także:

Jak naprawić paznokieć za pomocą torebki herbaty? Trik z TikToka szybko uratuje twój manicure

Naturalny i szybki trik na usunięcie akryli z TikToka - nawilży twoje paznokcie, zamiast je uszkodzić